Diễn viên 'Sex/Life' bỏ chồng vì yêu bạn diễn, phim bị tẩy chay vì quá nóng

Bước ra từ series 18+ của Netflix, Sarah Shahi và Adam Demos từng nhận không ít 'gạch đá' từ công chúng khi bất ngờ công khai mối quan hệ "phim giả tình thật". Sau đó, nữ chính liên tục lên tiếng chỉ trích, công kích đoàn phim khiến cái kết đột ngột bị khai tử.

Cặp đôi xuất hiện rạng rỡ cùng nhau tại sự kiện (Ảnh: Grazia).

Trong bộ phim Sex/Life, Sarah Shahi vào vai Billie Connelly - người phụ nữ đã có gia đình nhưng luôn khao khát những cuồng nhiệt quá khứ bên người yêu cũ Brad Simon (Adam Demos thủ vai). Sự ăn ý đến rạo rực trên màn ảnh nhanh chóng biến thành một trong những scandal tình cảm ồn ào bậc nhất showbiz.

Đột ngột ly hôn chồng cũ để chạy theo bạn diễn kém tuổi

Ngay khi mùa 1 của Sex/Life đóng máy vào năm 2020, để công khai hẹn hò với bạn diễn kém cô 5 tuổi Adam Demos, Sarah Shahi bất ngờ nộp đơn ly hôn chồng, nam diễn viên Steve Howey - người đã gắn bó với cô 11 năm và có chung với nhau 3 người con.

Đúng như dự đoán, hành động này đã tạo nên 1 làn sóng chỉ trích từ công chúng. Họ cáo buộc Sarah Shahi mang cả kịch bản ngoại tình trong phim ra ngoài đời. Bất chấp 'gạch đá' dư luận, nữ diễn viên sinh năm 1980 từng thản nhiên chia sẻ với tờ PEOPLE: "Tôi đã thốt lên rằng: 'Ồ, anh ấy thật cao lớn và cuốn hút. Chúng tôi gặp nhau ở phòng hóa trang và hợp nhau ngay lập tức. Chúng tôi có chung gu âm nhạc, cùng thích uống whiskey lẫn tequila và tôi thực sự bị ấn tượng mạnh bởi con người anh ấy. Tất cả những gì tôi biết lúc đó là tôi muốn được ở bên anh ấy nhiều hơn nữa". Thêm vào đó, Sarah Shahi nói cảm thấy rất may mắn khi gặp được tình yêu của đời mình tại phim trường như cô từng thổ lộ trên Entertainment Tonight.

Hình ảnh đời thường hết sức gắn bó của Sarah và Adam (Ảnh: Extra TV).

Tuy nhiên, sau khoảng 5 năm gắn bó, cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi. Gần đây Sarah Shahi cũng cởi mở chia sẻ thêm trên podcast về những lý do dẫn đến sự tan vỡ này. Nữ diễn viên cho biết tương lai của hai người không còn hòa hợp nữa.

Cảnh nóng táo bạo và hậu trường giật gân

Điểm nhấn giật gân nhất làm nên thương hiệu của phim chính là những cảnh nóng 'trần như nhộng' của cặp sao. Những phân cảnh này sau khi lên sóng đã liên tục trở thành từ khóa tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Twitter (nền tảng X bây giờ).

Trong một cuộc phỏng vấn với The Jennifer Hudson Show năm 2023, khi nói về việc diễn các cảnh thân mật với bạn trai khi đó là Adam Demos, Sarah Shahi cho biết cô cảm thấy công việc dễ dàng hơn vì hai người là tình nhân ngoài đời. Cô diễn tả bản thân không phải giả vờ hay cố gắng quá nhiều vì chỉ cần nhìn vào mắt anh ấy là cảm xúc trở nên chân thật.

Cả 2 lần lượt thủ vai Billie Connelly và Brad Simon trong series ăn khách (Ảnh: Netflix).

Phát ngôn 'bóc phốt' đoàn phim và đòn trừng phạt tàn nhẫn từ Netflix

Thị phi lên tới đỉnh điểm sau khi mùa 2 lên sóng vào đầu năm 2023. Thay vì quảng bá cho phim, Sarah Shahi lại xuất hiện trên podcast Not Skinny But Not Fat và công khai chỉ trích nhà sản xuất. Nữ diễn viên bóc phốt việc cô bị ép làm việc trong môi trường "thiếu sự hỗ trợ", đồng thời bày tỏ sự thất vọng tột cùng khi bạn diễn (và là bạn trai cô ngoài đời) Adam Demos bị cắt giảm tối đa thời lượng xuất hiện.

"Tôi đã không nhận được sự hỗ trợ mà từng có ở mùa 1. Mọi thứ trở nên khó khăn và tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm việc với Netflix một lần nào nữa", Sarah Shahi thẳng thắn tuyên bố.

Đúng như công chúng dự đoán, chỉ vài tuần sau phát ngôn chấn động này, Netflix đã chính thức tuyên bố khai tử series Sex/Life bất chấp lượng người xem 'khủng'. Mối tình "phim giả tình thật" từng tốn nhiều giấy mực giữa Sarah Shahi và Adam Demos sau đó cũng lặng lẽ khép lại trong sự im lặng của cả hai ngôi sao sau 5 năm.

1 số phân cảnh của Sarah Shahi và Adam Demos trong "Sex/Life" (Nguồn: Netflix)