Hành trình 'gọt giũa' bước đi non nớt trước giờ bùng nổ ở chung khảo Hoa hậu Việt Nam

Đồng hành với các thí sinh từ khi họ gia nhập nhà chung hồi tháng 8, đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana cho biết cô nhận thấy sự non nớt, lo lắng của 53 cô gái, đặc biệt ở những người lần đầu tham gia cuộc thi nhan sắc.

“Đến ngày hôm nay, tôi khá tự tin với trình độ catwalk của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Tôi tin họ hoàn toàn làm chủ sân khấu và tự tin trong từng bước catwalk. Để có kết quả này, các thí sinh phải miệt mài tập luyện trong gần hai tháng và tiến bộ vượt bậc”, cô nói.

Theo chia sẻ của đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana, cô từng băn khoăn, lo lắng khi nhận được danh sách mà số đông thí sinh chưa từng làm quen sân khấu. Cô lựa chọn phân nhóm đồng đều về khả năng để thí sinh hỗ trợ nhau, đồng thời dành nhiều thời gian chỉnh sửa từng lỗi nhỏ. Quá trình tập luyện được thực hiện liên tục. Từng dáng đứng, cách đặt chân, giữ lưng, chuyển trọng tâm hay xoay người đều được chỉnh sửa.

Sau mỗi buổi tập cùng đạo diễn, các thí sinh tự chia cặp để quan sát và góp ý cho nhau. Người có kinh nghiệm hơn hướng dẫn bạn chưa quen sàn diễn, cùng sửa những động tác còn vụng về.

Theo Ngọc Anh Nana, điều quan trọng trước đêm chung khảo là thí sinh giữ được sự bình tĩnh, xem sân khấu như không gian của chính mình thay vì đặt nặng kết quả.

Đạo diễn cho biết cô dành nhiều tâm huyết cho cả ba phần thi tại chung khảo. Riêng phần áo dài, cô xây dựng ý tưởng cho bảy phần trình diễn khác nhau nhằm tạo sự mới mẻ. Bikini là phần được khán giả đặc biệt quan tâm, còn dạ hội đòi hỏi thí sinh làm chủ hình thể và không gian sân khấu.“Tôi tin ba phần thi đều bùng nổ, gây tiếng vang”, Ngọc Anh Nana nhấn mạnh.

Chưa từng tham gia thi nhan sắc, việc bước đi trên đôi giày cao 15-20 cm trở thành thử thách với thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư (SBD 582). Có lúc cô đứng không vững, thậm chí suýt ngã. Nhưng sau gần hai tháng được đào tạo và tập luyện liên tục, cô dần tìm được cách giữ thăng bằng, kiểm soát cơ thể và tự tin hơn trong từng bước đi.

Với những thí sinh đã quen với sân khấu, họ vẫn duy trì tập luyện hàng ngày để hoàn thiện kỹ năng trước chung khảo.

Bên cạnh catwalk, các cô gái duy trì tập gym, bơi lội và áp dụng chế độ ăn uống điều độ.

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"Nhờ tập luyện cường độ cao với huấn luyện viên, khả năng catwalk của em đã cải thiện và có thể tự tin thể hiện mình trong đêm chung khảo”, thí sinh Đoàn Hải Lan nói.