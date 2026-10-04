Tình hình Hoài Lâm và vợ trẻ trước 4 ngày 'về chung nhà'

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoài Lâm đồng loạt thay ảnh đại diện và ảnh bìa bằng hình ảnh trong bộ ảnh cưới cùng Nguyễn Thị Ngọc Trinh. Động thái này diễn ra đúng thời điểm chỉ còn 4 ngày trước hôn lễ của cả hai, thu hút sự chú ý của khán giả.

Bên cạnh loạt ảnh cưới, Hoài Lâm viết dòng trạng thái “love you” dành cho bạn đời. Không chia sẻ quá nhiều, nam diễn viên chỉ dùng một lời nhắn ngắn gọn nhưng cho thấy sự háo hức trước cột mốc quan trọng trong đời sống riêng.

Hoài Lâm đồng loạt thay ảnh đại diện và ảnh bìa bằng hình ảnh trong bộ ảnh cưới cùng Nguyễn Thị Ngọc Trinh.

Theo thông tin được công bố, Hoài Lâm và Nguyễn Thị Ngọc Trinh sẽ tổ chức lễ Tân Hôn vào lúc 11h ngày 6/10/2026 tại nhà riêng ở Vĩnh Long. Ngọc Trinh sinh năm 2004, kém Hoài Lâm 9 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cả hai đã công khai bộ ảnh cưới từ tháng 9, sau đó tiếp tục chia sẻ một số khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội.

Như vậy, ngày 6/10 sẽ đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc sống của Hoài Lâm. Trước thời điểm về chung nhà, nam diễn viên đang liên tục cập nhật những hình ảnh liên quan đến đám cưới.

Trước khi được chú ý với câu chuyện hôn nhân, Hoài Lâm từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Anh góp mặt trong một số tác phẩm như Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Tía Tôi Là Cao Thủ và Yêu Em Bất Chấp. Đây là những dự án giúp Hoài Lâm có thêm trải nghiệm diễn xuất bên cạnh công việc nghệ thuật của mình.

Trong đó, Yêu Em Bất Chấp ra mắt năm 2018, có sự tham gia của Hoài Lâm cùng Hoàng Yến Chibi, Ngọc Thanh Tâm và một số diễn viên khác. Sau bộ phim này, Hoài Lâm có khoảng thời gian dài không xuất hiện trên màn ảnh rộng, trước khi trở lại với một dự án có màu sắc hoàn toàn khác.

Hoài Lâm góp mặt trong Thiên Đường Máu.

Đến cuối năm 2025, Hoài Lâm góp mặt trong Thiên Đường Máu, đánh dấu màn trở lại điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Anh đảm nhận vai Thành, một thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và bị cuốn vào đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Vai diễn đưa Hoài Lâm trở lại màn ảnh trong một câu chuyện mang màu sắc tâm lý, hành động và tội phạm.

Thiên Đường Máu sau thời gian công chiếu đạt khoảng 126 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Đây là tác phẩm điện ảnh có doanh thu nổi bật nhất trong danh sách phim mà Hoài Lâm từng tham gia.

Hiện tại, sự chú ý dành cho Hoài Lâm xoay quanh đám cưới với Ngọc Trinh, khi ngày về chung nhà của cả hai đang đến rất gần. Sau những thay đổi trong cuộc sống và công việc, Hoài Lâm đang chuẩn bị bước vào một cột mốc mới bên bạn đời.