Tâm sự thật lòng của Jo Jung Suk về hôn nhân

Jo Jung Suk là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, được yêu mến qua nhiều tác phẩm đình đám. Bên cạnh sự nghiệp thành công, anh còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nữ ca sĩ Gummy và đang cùng vợ chăm sóc hai con gái.

Mới đây, Jo Jung Suk bất ngờ chia sẻ về cuộc sống bận rộn sau khi kết hôn và làm bố. Trong video được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, nam diễn viên cùng đồng nghiệp là Lee Soo Chan khám phá Seoul. Đây cũng là dịp hiếm hoi để anh tạm gác công việc, tận hưởng những khoảnh khắc thảnh thơi như một chuyến đi ngắn.

Jo Jung Suk có chuyến đi ngắn, khám phá Seoul cũng như sống chậm lại.

Trong chuyến dạo chơi, Jo Jung Suk và Lee Soo Chan thong thả đi bộ qua nhiều con phố, ngắm quần áo, mua sắm và chụp ảnh tại một cửa hàng ảnh bốn khung. Những hoạt động tưởng chừng rất đơn giản lại mang đến cho nam diễn viên cảm giác đặc biệt bởi anh vốn không có nhiều thời gian dành cho bản thân.

Sau khi đi dạo, Jo Jung Suk cùng đồng nghiệp ghé một quán cà phê. Ngồi xuống thưởng thức một tách cà phê, nam diễn viên tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian không phải vội vàng. Anh thừa nhận bản thân không quen với việc ngồi yên trong quán cà phê để thư giãn.

Jo Jung Suk chia sẻ: "Tôi không có thời gian để đi du lịch. Việc mọi người ngồi trong quán , uống một tách cà phê và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn vốn không quen thuộc với tôi".

Nam diễn viên sau đó nhắc đến cuộc sống gia đình hiện tại. Anh cho biết kể từ khi kết hôn, việc chăm sóc con cái và làm việc nhà khiến quỹ thời gian dành cho bản thân ngày càng ít đi. Jo Jung Suk cũng tiết lộ vợ anh, Gummy, thậm chí còn có ít thời gian nghỉ ngơi hơn.

"Sau khi kết hôn, vì có việc chăm sóc con và việc nhà nên thực sự không có những khoảng thời gian như thế này. Ji Yeon (Gummy) còn không có thời gian hơn tôi", anh chia sẻ.

Đáng chú ý, Jo Jung Suk thừa nhận anh có được khoảng thời gian thư giãn này nhờ lấy lý do quay YouTube. "Vì có cớ quay YouTube nên tôi được tận hưởng sự thư thái này. Vừa thấy hơi ngượng ngùng nhưng cũng rất vui", nam diễn viên nói.

Jo Jung Suk còn cho rằng những khoảng nghỉ như vậy thực sự cần thiết trong cuộc sống. Anh cảm nhận bản thân như đang đi du lịch dù chỉ quanh quẩn tại Seoul. Nam diễn viên hài hước nói: "Tôi thực sự cảm thấy được giải phóng".

Jo Jung Suk và Gummy hiện có 2 con gái.

Năm 2018, Jo Jung Suk và Gummy quyết định về chung một nhà bằng một buổi lễ riêng tư với sự tham gia của người thân và bạn bè gần gũi. Không có tiệc cưới rình rang hay nghi thức lớn như nhiều nghệ sĩ khác trong showbiz Hàn Quốc.

Trước đó, Gummy cũng từng chia sẻ lý do không tổ chức hôn lễ chính thức khi xuất hiện trên kênh YouTube của Daesung. Nữ ca sĩ cho biết việc lựa chọn khách mời khiến cô cảm thấy áp lực vì rất khó để quyết định mời ai và không mời ai. Vì vậy, cả hai chọn cách đơn giản, kín đáo để tránh phiền phức.

Jo Jung Suk hiện có cuộc sống gia đình khá kín tiếng bên vợ là nữ ca sĩ Gummy và 2 con gái. Sau nhiều năm kết hôn, nam diễn viên vẫn duy trì sự nghiệp nghệ thuật nhưng dành nhiều sự quan tâm cho gia đình, đặc biệt là việc chăm sóc và đồng hành cùng các con.