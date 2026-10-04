Ninh Dương Lan Ngọc và mỹ nam kém 1 tuổi gây chú ý

Mới đây, ê-kíp Chị Chị Em Em 3 chia sẻ loạt hình ảnh tạo hình của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn. Sự xuất hiện chung của hai diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm, đặc biệt là những biểu cảm đối lập của Lan Ngọc khi đứng cạnh bạn diễn.

Đi kèm loạt ảnh, ê-kíp viết: "Nhung lụa phủ thân chẳng phủ được nỗi đau. Vàng son dát ngọc chẳng đổi được khát khao". Những câu chữ phần nào gợi mở những câu chuyện phía sau vẻ ngoài hào nhoáng, nơi các nhân vật vẫn mang trong mình những nỗi đau và khát khao khó nói thành lời.

Trong khung hình được công bố, Ninh Dương Lan Ngọc diện trang phục mang phong cách cổ xưa, còn Steven Nguyễn xuất hiện với tạo hình lịch lãm. Cả hai có những khoảnh khắc tương tác gần gũi nhưng mang màu sắc căng thẳng. Đáng chú ý, Lan Ngọc còn rưng rưng nước mắt, trong khi Steven Nguyễn giữ vẻ điềm tĩnh, khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật càng thêm khó đoán.

Mối quan hệ giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn trong Chị Chị Em Em 3 khiến khán giả tò mò.

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, cô gái có tính cách trầm mặc, kín đáo. Đây cũng là vai diễn đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng của nữ diễn viên sau khoảng bốn năm, kể từ Cô gái từ quá khứ ra mắt năm 2022. Lan Ngọc cho biết thử thách khi hóa thân thành Thị Liễu là phải tiết chế sự hoạt bát vốn có để phù hợp với một nhân vật trầm lắng hơn.

Thị Liễu là một mắt xích trong những mối quan hệ phức tạp của phim. Nhân vật có mối quan hệ tình cảm với Văn Tài do Quốc Anh thủ vai, trong khi Văn Tài gắn với cuộc hôn nhân cùng Thị Mầu của Kỳ Duyên. Những mối quan hệ chồng chéo này tạo nên nhiều xung đột cho câu chuyện.

Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu.

Trong khi đó, Steven Nguyễn vào vai Văn Cường. Đây là nhân vật ban đầu không có trong kịch bản nhưng được bổ sung trong quá trình phát triển câu chuyện. Theo nhà sản xuất Will Vũ, sự xuất hiện của Văn Cường giúp mở rộng tuyến nhân vật và tạo thêm những mối quan hệ tình cảm trong phim.

Văn Cường được Steven Nguyễn mô tả là nhân vật có nhiều khía cạnh, sở hữu sự khôn khéo, lanh lợi và quyết đoán. Nam diễn viên cũng cho biết đây là hình tượng khác với những vai diễn anh từng đảm nhận. Trong phim, Văn Cường có mối liên hệ bí mật với Thị Nương do Chi Pu thủ vai.

Chị Chị Em Em 3 lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, xoay quanh Thị Mầu, Thị Nương, Thị Liễu, Văn Tài và Văn Cường. Phim do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, dự kiến khởi chiếu tại rạp từ ngày 16/10/2026.