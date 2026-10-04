Drake đàm phán trở lại Coachella sau 12 năm

Drake được cho là đang trong quá trình đàm phán để trở thành nghệ sĩ chính tại Coachella 2027. Nếu thỏa thuận được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên nam rapper đảm nhận vị trí headliner của lễ hội âm nhạc đình đám này sau 12 năm. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh Drake liên tiếp phát hành các sản phẩm mới, ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng Billboard và chuẩn bị cho những kế hoạch lưu diễn quy mô lớn.

Theo thông tin từ Hits Daily Double, Drake đang đàm phán để góp mặt trong danh sách nghệ sĩ chính của Coachella 2027. Lễ hội dự kiến diễn ra trong hai tuần cuối tuần, từ ngày 9-11/4 và 16-18/4/2027.

Nếu thương vụ thành công, sự xuất hiện của Drake sẽ đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của nam rapper tại một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới. Anh từng đảm nhận vị trí nghệ sĩ chính tại Coachella vào năm 2015. Lần gần nhất Drake xuất hiện tại sự kiện là năm 2017, khi bất ngờ góp mặt trong màn trình diễn của Future.

Sau nhiều năm vắng bóng, khả năng Drake trở lại sân khấu Coachella đang thu hút sự chú ý, đặc biệt khi nam nghệ sĩ bước vào giai đoạn hoạt động âm nhạc sôi nổi với hàng loạt dự án mới.

Song song với những thông tin về Coachella, Drake vừa phát hành phiên bản cao cấp của dự án HABIBTI trên các nền tảng nhạc số. Sản phẩm bổ sung bốn ca khúc liên quan đến phim ngắn FOMO, dự án từng được nam rapper giới thiệu trong một buổi phát trực tiếp trên nền tảng Kick.

Các ca khúc mới bao gồm Cold Shoulder, màn kết hợp giữa Drake, Don Toliver và Yebba; Solar Eclipse, sản phẩm hợp tác với Don Toliver, sử dụng giai điệu từ ca khúc Choosin' Texas của Ella Langley; Quebec, một bản nhạc solo chưa từng phát hành; cùng Classic Pt. 2, phiên bản mở rộng của ca khúc thuộc dự án gốc.

Việc bổ sung những ca khúc này được xem là động thái đáp lại sự quan tâm của người nghe sau khi FOMO ra mắt. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Drake còn tiếp tục phát triển hệ sinh thái sáng tạo xoay quanh các sản phẩm của mình, kết nối âm nhạc với những nội dung hình ảnh mang tính kể chuyện.

Một sản phẩm khác đáng chú ý là Miss My Dawg, ca khúc Drake hợp tác cùng Yeat. Bài hát được đưa vào EP COCOON do Yeat phát hành hồi tháng 9, tiếp tục mở rộng danh mục những màn kết hợp gần đây của nam rapper Canada.

Những động thái mới của Drake diễn ra sau giai đoạn thành công trên các bảng xếp hạng với bộ ba album ICEMAN, HABIBTI và MAID OF HONOUR. Theo thông tin được công bố, cả ba dự án từng chiếm giữ ba vị trí dẫn đầu Billboard 200 trong cùng thời điểm, tạo dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Đáng chú ý, ca khúc Janice STFU thuộc album ICEMAN đã đứng đầu bảng xếp hạng Hot Rap Songs trong 19 tuần, vượt qua thành tích trước đó của chính Drake với bản hit Hotline Bling.

Bên cạnh hoạt động phát hành âm nhạc, Drake cũng đang chuẩn bị khởi động chuyến lưu diễn tại Bắc Mỹ. Đây là tour diễn đầu tiên của anh kể từ It's All A Blur Tour năm 2023. Theo kế hoạch được đề cập, nam rapper còn hướng đến một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới trong năm 2027.

Nếu các cuộc đàm phán với Coachella đi đến kết quả cuối cùng, năm 2027 có thể trở thành giai đoạn đánh dấu sự hiện diện rộng khắp của Drake trên các sân khấu quốc tế, từ những lễ hội âm nhạc quy mô lớn đến các chuyến lưu diễn dành cho người hâm mộ toàn cầu.

Từ việc liên tục giới thiệu sản phẩm mới, duy trì sức hút trên các bảng xếp hạng đến kế hoạch trở lại Coachella, Drake đang cho thấy định hướng hoạt động âm nhạc dày đặc trong thời gian tới. Tuy nhiên, thông tin về vị trí headliner tại Coachella 2027 hiện vẫn dừng ở mức đàm phán và chưa được ban tổ chức xác nhận chính thức.