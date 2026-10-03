ATVNCG 2026: Liên minh Khải Hoàn trải lòng về gia đình trong tiết mục Cơm nhà

Tại vòng đấu Tiến Công của Công Chung kết ATVNCG 2026, hai Liên minh đều chọn cho mình những câu chuyện chạm tới trái tim. Liên minh Khải Hoàn quyết định đưa khán giả đến với những bữa cơm ăn cùng mẹ trong tiết mục “Cơm nhà”. Bên cạnh đó, các Anh Tài cũng có dịp trải lòng xung quanh những bữa cơm gia đình của chính mình.

Liên minh Khải Hoàn đưa bữa cơm đoàn viên đến Vòng hai Công Chung kết ATVNCG 2026.

Với Thơm Da LAB, “Cơm nhà” là tiết mục anh dành tặng riêng cho mẹ. Không chỉ là một sân khấu âm nhạc, đây còn là lúc anh gợi nhớ về những bữa cơm từng hiện hữu trong tuổi thơ. Anh kể về những năm tháng tuổi trẻ, khi mẹ từng rời quê lên Hà Nội để mưu sinh và khám phá một thế giới mới. Những ngày tháng ấy khiến mẹ con anh có rất ít bữa cơm ăn cùng nhau.

“Và bây giờ, khi mà mọi thứ đã tốt hơn, em đã không còn được ăn cơm mẹ nấu nữa”, Thơm Da LAB nghẹn ngào bày tỏ. Từ câu chuyện của chính mình, anh cũng gửi gắm đến những người xem đang may mắn còn mẹ. “Hy vọng rằng tất cả chúng ta ở đây ngày mai về ăn cơm mẹ nấu nha!”, anh nói.

Thơm Da LAB nghẹn ngào chia sẻ về mẹ trong tiết mục "Cơm nhà"

Chia sẻ về quá trình hoàn thiện màn biểu diễn, Anh Tài It’s Charles cho biết "Cơm nhà" thành hình sau những trăn trở rằng làm thế nào để kể câu chuyện của chính mình cùng những người anh em trong liên minh khi mỗi người lại có một gia đình, một ký ức và một “hương vị cơm nhà” khác nhau. Thông qua lời bài hát, It’s Charles viết X-part với tâm thế của những người con, cố gắng tìm ra điểm chung giữa các thành viên.

Với Thái VG, “Cơm nhà” mở ra cơ hội để anh nhìn lại tuổi thơ và mối quan hệ với mẹ. Trước khi bước lên sân khấu, hình ảnh người mẹ làm việc ngày đêm để lo cho ba đứa con trở lại trong ký ức của anh. Thái VG mong muốn khi trưởng thành, anh có thể trở thành một người cha khác với những gì anh từng trải qua, vì những đứa con khi ấy không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn.

“Bây giờ khi có gia đình riêng của mình, mình luôn muốn ở đó với các con, trao cho các con sự yêu thương mà lúc nhỏ mình chưa bao giờ được nhận”, Thái VG trải lòng.

Anh Tài Đông Hùng gửi gắm lời nhắn cha mẹ cũng đang lần đầu học cách làm cha, làm mẹ.

Trong khi đó, Đông Hùng lại đối diện với những ký ức về những lần từng vô tình làm tổn thương mẹ. Từ những cuộc cãi vã trong quá khứ, anh nhận ra mình từng quên rằng mẹ cũng là một người phụ nữ mang trong mình những mất mát riêng.

“Lúc khi mình cãi lời mẹ, mình đã không nghĩ đến việc rằng người phụ nữ ấy đã là người mồ côi mẹ của mình”, Đông Hùng chia sẻ. Thông qua tiết mục, anh cũng muốn gửi gắm rằng cha mẹ cũng đang lần đầu học cách làm cha, làm mẹ: “Họ cũng mới lần đầu làm bố làm mẹ. Đừng trách họ.”

Với Toki Thành Thỏ, “Cơm nhà” lại đến vào thời điểm anh nhìn lại hành trình trở lại sân khấu. Là một trong hai Anh Tài được hồi sinh và góp mặt tại Chung kết, anh từng mang theo niềm vui nhưng cũng không tránh khỏi áp lực phải chứng minh mình xứng đáng với cơ hội ấy. Tuy nhiên, tiết mục giúp anh nhận ra điều mình muốn giữ lại không còn là sự cạnh tranh, mà là niềm hạnh phúc khi vẫn có một sân khấu để đứng hát, có khán giả lắng nghe và gọi tên mình.

Xuất hiện trong tiết mục, NSƯT Lê Thiện cũng gửi gắm thông điệp về tình mẫu tử: “Tổ quốc là mẹ, mà mẹ cũng là Tổ quốc. Điều hạnh phúc nhất đối với một người mẹ là được đón các con từ tất cả các nơi trở về”.