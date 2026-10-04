Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên gây chú ý

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý khi đăng poster Chị Chị Em Em 3 bên cạnh Kỳ Duyên cùng dòng trạng thái: “2 chị em ‘yêu thương’ nhau”. Cách gọi này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên ngoài đời kém nhau 6 tuổi, còn trong phim lại vướng vào mối quan hệ đầy éo le.

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Thị Liễu, một phụ nữ 26 tuổi đến từ phương Nam, trong khi Kỳ Duyên đảm nhận Thị Mầu, tiểu thư vùng Kinh Bắc và cũng là nữ chính đầu tiên của cô trên màn ảnh rộng. Bộ phim đưa câu chuyện về Bắc Bộ xưa, xoay quanh những mối quan hệ tình cảm, hôn nhân và khuôn phép xã hội, dự kiến khởi chiếu ngày 16/10/2026.

Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý khi đăng poster Chị Chị Em Em 3 bên cạnh Kỳ Duyên.

Điểm khiến bài đăng của Ninh Dương Lan Ngọc được chú ý nằm ở hai chữ “yêu thương”. Nếu ngoài đời đây là cách nữ diễn viên gọi vui mối quan hệ với đàn em, thì trên màn ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên lại đứng ở hai phía của một nút thắt tình cảm phức tạp. Thị Liễu có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Văn Cường do Steven Nguyễn thủ vai, trong khi Văn Tài do Quốc Anh đảm nhận lại dành tình cảm cho Thị Liễu dù đang chuẩn bị kết hôn với Thị Mầu.

Vì thế, hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên bên cạnh nhau không đơn thuần là màn kết hợp giữa hai nữ diễn viên. Trong Chị Chị Em Em 3, hai nhân vật của họ cùng bị cuốn vào những mối quan hệ chồng chéo, nơi tình yêu, hôn nhân và lễ giáo tạo thành những xung đột khó tháo gỡ.

Ninh Dương Lan Ngọc trở lại dự án lần này sau khoảng 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng. Trước đó, cô từng tạo dấu ấn phòng vé với nhiều tác phẩm như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu 2, Cua lại vợ bầu và Gái già lắm chiêu 3. Đáng chú ý, Cua lại vợ bầu đạt khoảng 191,8 tỷ đồng, còn Gái già lắm chiêu 3 thu khoảng 165 tỷ đồng, trở thành những cột mốc lớn trong sự nghiệp điện ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc.

Sau Cô gái từ quá khứ năm 2022, Ninh Dương Lan Ngọc giảm nhịp độ đóng phim rạp nhưng vẫn duy trì độ nhận diện qua gameshow, chương trình thực tế và các hoạt động giải trí. Bởi vậy, Chị Chị Em Em 3 được xem là màn tái xuất đáng chú ý của Ninh Dương Lan Ngọc, đặc biệt khi cô lựa chọn một nhân vật khác khá xa hình ảnh quen thuộc.

Thị Liễu cũng là thử thách mới đối với Ninh Dương Lan Ngọc.

Thị Liễu cũng là thử thách mới đối với Ninh Dương Lan Ngọc. Nữ diễn viên cho biết cô phải tiết chế nguồn năng lượng vốn khá linh hoạt của bản thân để hóa thân thành một người phụ nữ trưởng thành, dịu dàng và có phần trầm hơn. Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc xem vai diễn này như một bước chuyển mình trong diễn xuất.

Trong khi đó, Kỳ Duyên cũng đứng trước một thử thách không nhỏ khi đảm nhận Thị Mầu. Sau vai Karen Nguyễn trong Bộ tứ báo thủ, đây là lần đầu Kỳ Duyên đóng vai nữ chính trên màn ảnh rộng. Người đẹp sinh năm 1996 cho biết cô gặp áp lực khi diễn cùng những đàn chị có nhiều kinh nghiệm như Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu.

Sự kết hợp giữa Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên và Chi Pu cũng là một trong những yếu tố khiến Chị Chị Em Em 3 được chú ý trước ngày phát hành. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Ninh Dương Lan Ngọc trong vai Thị Liễu, Kỳ Duyên trong vai Thị Mầu, Chi Pu trong vai Thị Nương, cùng Steven Nguyễn, Quốc Anh và NSND Lê Khanh.

Với Ninh Dương Lan Ngọc, lần trở lại này không chỉ là cơ hội tiếp tục chinh phục phòng vé mà còn là dịp chứng minh khả năng làm mới hình ảnh sau thời gian vắng bóng. Còn Kỳ Duyên có cơ hội bước sâu hơn vào điện ảnh với một vai nữ chính nhiều đất diễn.

Bởi vậy, câu “2 chị em ‘yêu thương’ nhau” của Ninh Dương Lan Ngọc có thể xem như một cách tạo tương tác thú vị trước ngày phim ra rạp. Ngoài đời, Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên là hai đồng nghiệp cách nhau 6 tuổi, còn trong Chị Chị Em Em 3, họ lại cùng đứng giữa một câu chuyện tình cảm nhiều nút thắt, hứa hẹn tạo nên một màn kết hợp đáng chú ý trên màn ảnh rộng.