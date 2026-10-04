Hailey Bieber đưa trào lưu diện đồ merch xuống phố Paris

Trong thời gian tham dự Paris Fashion Week, Hailey Bieber có buổi dùng bữa tại nhà hàng Ferdi ở thủ đô nước Pháp. Người đẹp lựa chọn chiếc mũ bóng chày màu đen của Mercedes-Benz làm điểm nhấn cho diện mạo xuống phố.

Chiếc mũ mang phong cách thể thao, đơn giản tạo sự tương phản với áo khoác da dáng hộp có phần tua rua lông ở gấu áo. Thiết kế này gợi liên tưởng đến mẫu áo khoác lông của Valentino đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích.

Hailey Bieber xuất hiện trên đường phố Paris với chiếc mũ mang thương hiệu Mercedes-Benz. Ảnh: Getty Images

Hailey Bieber tiếp tục áp dụng công thức quen thuộc khi kết hợp một món đồ nổi bật với những trang phục cơ bản. Cô mặc áo khoác mà không diện áo bên trong, phối cùng quần jeans xanh sáng dáng cổ điển.

Nữ doanh nhân hoàn thiện diện mạo bằng giày cao gót màu đen, kính râm gọng mảnh màu nâu và đôi hoa tai kim cương dáng dài. Những món trang sức này được phối cùng chiếc nhẫn đính hôn kim cương cỡ lớn mà cô nhận từ Justin Bieber.

Về phần làm đẹp, Hailey Bieber chọn son môi hồng, tóc búi thấp và bộ móng màu quế. Đây cũng là gam màu đang được ưa chuộng trong xu hướng làm móng hiện nay.

Sự xuất hiện của Hailey Bieber tại Paris diễn ra trong bối cảnh trào lưu diện đồ merch tiếp tục được nhiều ngôi sao hưởng ứng. Trước đó, Jennifer Lawrence cũng xuống phố New York với chiếc mũ màu đen đỏ in hình Scream để bắt đầu tháng 10.

Hailey Bieber tham dự show diễn bộ sưu tập nữ Xuân/Hè 2027 của Saint Laurent trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris. Ảnh: Getty Images

Tại Paris Fashion Week, Hailey Bieber còn gây chú ý với phong cách thanh lịch khi dự show Saint Laurent hồi đầu tuần. Người đẹp diện cả cây đen gồm blazer dáng dài xẻ sâu và quần suit phom rộng, kết hợp giày cao gót mũi nhọn cùng kính râm dáng oval màu đen.

Paris Fashion Week diễn ra đến ngày 6/10. Trong những ngày tới, Hailey Bieber được kỳ vọng tiếp tục xuất hiện với những lựa chọn thời trang mang phong cách tối giản nhưng vẫn tạo điểm nhấn.