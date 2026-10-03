Dàn Anh Trai nói gì sau khi khép lại hành trình Tinh Hà 'Say Hi'?

Sau đêm công bố và trao giải, Tinh Hà “Say Hi” chính thức khép lại với nhiều dấu ấn. Trên trang cá nhân, các Anh Trai lần lượt gửi lời nhắn đến khán giả, đồng thời nhìn lại chặng đường vừa qua. Người chia sẻ về những cột mốc mới, người gửi lời cảm ơn, người lại chọn đăng loạt khoảnh khắc hậu trường để lưu giữ kỷ niệm. Mỗi Anh Trai có một cách riêng để nói lời tạm biệt với Tinh Hà “Say Hi”.

Trên trang cá nhân của mình, Ali Hoàng Dương đã dành những lời chia sẻ khá dài để nói về những người đang âm thầm theo đuổi ước mơ. Nam ca sĩ cho rằng ngoài kia có rất nhiều người giỏi nhưng chưa được nhìn nhận đúng lúc, đồng thời gửi lời động viên đến những người đang “ấp ủ nuôi dưỡng ước mơ” và chờ ngày được thể hiện năng lực.

Với Ali, khi mỗi người "đủ đầy nội tại", họ sẽ xuất hiện đúng thời điểm, gặp được những người đồng điệu và có thể phát huy khả năng của mình. Anh cũng nhắn nhủ các Anh Trai hãy luôn “lì lợm” và tỏa sáng bằng những gì mình học hỏi được trên hành trình này.

Xuân Định KY cũng gửi lời nhắn đến người hâm mộ sau một đêm nhiều cảm xúc, không quên dặn Heo Con về nhà cẩn thận, ngủ một giấc thật ngon. Với anh, việc được đi đến chặng đường này đã là một điều tuyệt vời và hạnh phúc. Nam ca sĩ cũng nhắn nhủ rằng chặng đường phía trước vẫn còn dài, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục cùng nhau bước tiếp và tìm đến những điều tích cực.

Trong khi đó, HYO cũng chia sẻ cảm xúc sau khi hành trình khép lại. Việc khép lại Tinh Hà “Say Hi” được HYO ví von giống như tốt nghiệp một hành trình đặc biệt. Nam ca sĩ viết rằng mình đã “tốt nghiệp hành trình Tinh Hà Say Hi” và gửi lời cảm ơn đến những người xuất hiện trong cuộc đời, mang đến cho anh thêm động lực, sự tự tin và tình yêu thương. HYO cũng xem hành trình này như một bước khởi đầu, đồng thời hứa sẽ tiếp tục cố gắng để mỗi ngày trở thành một phiên bản trưởng thành và tài năng hơn.

Không khí sau Chung kết vì thế vẫn tiếp tục được nối dài qua những dòng chia sẻ trên mạng xã hội. Các Anh Trai lần lượt gửi lời cảm ơn đến khán giả, những người đã đồng hành và đặc biệt là ê-kíp phía sau sân khấu. Sau một hành trình kéo dài qua nhiều sân khấu, những lời nhắn này cũng trở thành cách để các anh lưu lại cảm xúc ngay khi mọi thứ vẫn còn rất mới.

Bên cạnh những lời cảm ơn, không ít lời chia sẻ cũng cho thấy các Anh Trai vẫn chưa hoàn toàn “thoát” khỏi cảm giác lâng lâng sau đêm trao giải. Người nhắc về những kỷ niệm, người nhìn lại thành quả, người tiếp tục tương tác với FC theo cách quen thuộc. Dù mỗi người có một cách bày tỏ khác nhau, điểm chung vẫn là sự trân trọng dành cho những tình cảm đã nhận được trong suốt hành trình tại Tinh Hà “Say Hi”.

Ivan lại chọn một cách rất riêng để xuất hiện sau đêm trao giải. Bên cạnh lời cảm ơn dành cho “hậu phương vững chắc” - toàn bộ ê-kíp đã âm thầm hỗ trợ phía sau sân khấu, chàng ca sĩ đến từ Malaysia còn khiến người hâm mộ bật cười khi đăng tải khoảnh khắc mình cầm cây lau nhà giữa hậu trường. Diện trang phục chỉn chu sau màn trình diễn nhưng nhập vai “nhân viên Tinh Hà Say Hi”, Ivan mang đến những khoảnh khắc hài hước.

Anh Trai IVAN ở những "vũ trụ" khác nhau.

Khép lại với đêm trao giải, Tinh Hà “Say Hi” không chỉ để lại những sân khấu đáng nhớ mà còn ghi dấu nhiều kỷ niệm giữa các Anh Trai và khán giả, đồng thời mở ra chương mới trong sự nghiệp cho các Anh Trai.