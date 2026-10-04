Top phim tháng 10 không nên bỏ lỡ của Disney+

Bước sang tháng 10, Disney+ tiếp tục chiêu đãi khán giả loạt phim mới thuộc nhiều thể loại, từ hoạt hình Nhật Bản, tình cảm Hàn Quốc, lãng mạn đến cổ trang Trung Quốc và siêu anh hùng Marvel.

1. Tokyo Revengers: Three-Ten War Arc

Lên sóng từ ngày 3/10, Tokyo Revengers: Three-Ten War Arc đánh dấu chương mới của series anime nổi tiếng Tokyo Revengers. Phim có sự tham gia lồng tiếng của Yuki Shin, Azumi Waki và Ryota Osaka.

Sau cuộc đối đầu khốc liệt giữa Tokyo Manji và Tenjiku, Takemichi Hanagaki cuối cùng cũng có được tương lai mà mình mong muốn. Hinata Tachibana cũng sống sót, tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc.

Tuy nhiên, Mikey phát hiện sự thật liên quan đến khả năng du hành thời gian và đưa ra một quyết định quan trọng, khiến mọi thứ một lần nữa rẽ sang hướng khác. Khi thời đại của "Tam Đại" bắt đầu, ba thế lực lớn chính thức bước vào cuộc đối đầu, kéo Takemichi trở lại vòng xoáy nguy hiểm.

2. Love Doctor

Love Doctor lên sóng ngày 5/10, xoay quanh câu chuyện tình yêu tuổi trẻ của Park Min Jae và Lim Yoo Jin, do Kim So Hyun và Choo Young Woo đảm nhận.

Park Min Jae từng là một vận động viên bơi lội đầy triển vọng nhưng một tai nạn khiến anh mất một chân, đồng thời phải từ bỏ sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp. Biến cố khiến Min Jae trở nên khép kín và sợ hãi trước những tổn thương trong tình cảm.

Cuộc sống của anh thay đổi khi gặp Lim Yoo Jin, một nữ sinh chuyển trường thẳng thắn, năng động. Hai con người có tính cách hoàn toàn trái ngược dần nảy sinh tình cảm, giúp Min Jae học cách mở lòng và đối diện với những tổn thương trong quá khứ.

3. When Life Gives You Tangerines

Ngày 7/10, When Life Gives You Tangerines chính thức lên sóng với sự kết hợp đáng chú ý giữa Ji Chang Wook và nữ diễn viên Nhật Bản Imada Mio.

Bối cảnh phim đặt tại một hòn đảo xinh đẹp của Nhật Bản. Imada Mio vào vai Shirahama Karin, một cô gái dành trọn tâm huyết cho việc trồng dâu tây và mơ ước tạo ra những trái dâu hoàn hảo.

Trong khi đó, Ji Chang Wook hóa thân thành Lee Yoo Bin, một người đàn ông thành thị đang rơi vào giai đoạn khó khăn của sự nghiệp và tình cờ đặt chân đến hòn đảo.

Từ cuộc gặp gỡ đầy hiểu lầm, cả hai dần trở nên thân thiết khi có thời gian tiếp xúc mỗi ngày, mở ra một chuyện tình lãng mạn, hài hước và ngọt ngào.

4. Vision Quest

Vision Quest dự kiến lên sóng ngày 14/10, đưa nhân vật Vision trở lại với một câu chuyện độc lập do Paul Bettany thủ vai chính.

Sau khi được tái sinh, Vision phải sống ẩn danh để trốn tránh những thế lực muốn biến anh thành vũ khí. Trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa mới cho cuộc đời, anh bắt đầu giao tiếp với những trí tuệ nhân tạo tồn tại trong hệ thống của mình, bao gồm F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. và cả Ultron.

Khi danh tính bị bại lộ bởi một lệnh truy nã, Vision buộc phải lên đường chạy trốn cùng một cậu bé bí ẩn. Từ đây, anh phải đối diện với bản chất thật của chính mình, đồng thời tìm cách chống lại ảnh hưởng của Ultron và khám phá bí mật phía sau cậu bé.

5. Thượng Công Chúa

Thượng Công Chúa dự kiến ra mắt trên Disney+ trong tháng 10, quy tụ Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa trong hai vai chính.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Y Nhân Khôi Khôi, phim thuộc thể loại cổ trang, quyền mưu và tình cảm. Câu chuyện xoay quanh công chúa Đan Dương Mộ Vãn Dao, người trở về sau những năm chinh chiến, và ngôn thượng – một vị khanh tướng xuất thân bình dân nhưng ẩn giấu nhiều tham vọng.

Hai người ban đầu là những đối thủ luôn dò xét và đấu trí lẫn nhau. Tuy nhiên, trước những biến động chốn triều đình và nguy cơ liên quan đến vận mệnh quốc gia, họ dần trở thành đồng minh, cùng nhau tìm cách phá giải những thế cục nguy hiểm.