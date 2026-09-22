Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Trung thu tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chốt mốc hoàn thành 11 trường nội trú liên cấp giai đoạn 2 vào ngày 20/8/2027; Nghệ An: Bàn giao chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh... là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Chiều 22/9, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Tết Trung thu các cháu thiếu niên, nhi đồng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An.
* Chiều 22/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc để rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.
* Sáng 22/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; đồng thời thống nhất việc tổ chức bàn giao tương ứng ở cấp xã.
* Chiều 22/9, Thường trực Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh tổ chức buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo Tập đoàn TH và Đảng ủy, UBND xã Mường Lống và các sở, ngành liên quan để thống nhất định hướng xây dựng Đề án “Làng Hạnh phúc Mường Lống”.
* Ngày 22/9, đoàn công tác của HĐND tỉnh đã làm việc với 7 xã thuộc vùng Quỳ Hợp về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 và hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
* Ngày 22/9, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình sạt lở tại xã Yên Na.
* Sáng 22/9, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.
* Sáng 22/9, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, lớp thứ nhất năm 2026.
* Sáng 22/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2026.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-22-9-10351943.html