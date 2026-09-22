Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

* Chiều 22/9, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Tết Trung thu các cháu thiếu niên, nhi đồng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Trung thu tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 22/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc để rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 22/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; đồng thời thống nhất việc tổ chức bàn giao tương ứng ở cấp xã.

Ký kết biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh. Ảnh: TL

* Chiều 22/9, Thường trực Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh tổ chức buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo Tập đoàn TH và Đảng ủy, UBND xã Mường Lống và các sở, ngành liên quan để thống nhất định hướng xây dựng Đề án “Làng Hạnh phúc Mường Lống”.

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch góp ý xây dựng Đề án "Làng Hạnh phúc Mường Lống". Ảnh: P.V

* Ngày 22/9, đoàn công tác của HĐND tỉnh đã làm việc với 7 xã thuộc vùng Quỳ Hợp về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 và hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tìm hiểu điều kiện và môi trường làm việc của cán bộ, chuyên viên cơ quan Đảng ủy xã Mường Ham. Ảnh: Mai Hoa

* Ngày 22/9, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình sạt lở tại xã Yên Na.

Lãnh đạo địa phương và ngành xây dựng báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ về phương án san ủi, đảm bảo giao thông tại điểm sạt lở. Ảnh: Nguyễn Nam

* Sáng 22/9, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Hà

* Sáng 22/9, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, lớp thứ nhất năm 2026.

Toàn cảnh cuộc tập huấn.

* Sáng 22/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2026.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức hội thi phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Sỹ Đức