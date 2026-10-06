Kiện toàn tổ chức Đảng bộ Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng

Lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố và Ban Nội chính Thành ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố công bố Quyết định số 167-QĐ/ĐU ngày 30-9-2026 về thành lập Đảng bộ Ban Nội chính Thành ủy. Theo đó, Đảng bộ gồm 3 chi bộ với 37 đảng viên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy được thực hiện theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.Cùng với việc thành lập Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đồng chí.Theo quyết định, đồng chí Mai Văn Tám, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Ban Nội chính Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Phan Văn Quang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.Ngay sau đó, Đảng ủy Ban Nội chính Thành ủy công bố các quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025 - 2030, từng bước hoàn thiện tổ chức đảng và phân công nhiệm vụ theo quy định.