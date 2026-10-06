Mạng lưới giao thông mới định hình diện mạo phía Tây Thủ đô

Mỗi tuyến đảm nhận một vai trò riêng nhưng khi kết nối đồng bộ sẽ tạo thành hệ thống giao thông đa hướng, mở rộng không gian đô thị và tăng liên kết vùng cho Thủ đô.

Nâng cấp Quốc lộ 6, mở rộng trục cửa ngõ phía Tây Nam

Nếu Đại lộ Thăng Long được xem là một trong những trục hướng tâm quan trọng của Hà Nội thì Quốc lộ 6 giữ vai trò cửa ngõ phía Tây Nam, kết nối khu vực nội đô với Xuân Mai, Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc.

Quốc lộ 6 đang trong tình trạng quá tải sẽ được nâng cấp, mở rộng.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai vì thế không đơn thuần là mở rộng một tuyến đường đang quá tải. Công trình được kỳ vọng nâng năng lực khai thác của trục giao thông hiện hữu, cải thiện điều kiện đi lại và tạo dư địa cho quá trình đô thị hóa dọc tuyến.

Dự án có chiều dài khoảng 21,7km, mặt cắt ngang 50 - 60m, quy mô từ 8 - 10 làn xe và tổng mức đầu tư khoảng 9.590 tỷ đồng.

Vai trò lớn nhất của Quốc lộ 6 là tăng năng lực cho trục hướng tâm phía Tây Nam, tạo một hành lang giao thông rộng hơn từ khu vực Hà Đông qua Chương Mỹ tới Xuân Mai.

Nút giao Quốc lộ 6 và đường Vành đai 4.

Cùng với các tuyến Vành đai, tuyến nối ngang và mạng lưới đường khu vực, trục này sẽ trở thành một bộ phận trong mạng lưới giao thông mới, hỗ trợ mở rộng không gian phát triển đô thị ra ngoài khu vực trung tâm.

Tuyến nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình giảm áp lực cho trục hướng tâm

Nếu Quốc lộ 6 đảm nhận vai trò trục hướng tâm phía Tây Nam thì tuyến đường nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình lại có ý nghĩa tạo thêm lựa chọn di chuyển giữa các trục giao thông lớn.

Đại lộ Thăng Long là tuyến giao thông trọng điểm phía Tây Thủ đô.

Tuyến đường dài khoảng 6,7km với quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao Đại lộ Thăng Long với Quốc lộ 21 và điểm cuối kết nối cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình tại khu vực Yên Bình, Thạch Thất.

Trên tuyến có các cầu và hầm nhằm vượt qua sông, đường ngang và địa hình khu vực. Điểm đáng chú ý của công trình nằm ở khả năng kết nối trực tiếp các hành lang giao thông phía Tây.

Từ Đại lộ Thăng Long, phương tiện có thêm hướng tiếp cận cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các tuyến hiện hữu.

Điều này đặc biệt quan trọng khi Hòa Lạc đang được định hướng trở thành một cực phát triển của Hà Nội với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, các khu đô thị, cơ sở nghiên cứu, giáo dục và dịch vụ.

Đường nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khi thực hiện.

Hạ tầng giao thông hoàn thiện sẽ giúp tăng khả năng kết nối Hòa Lạc với trung tâm Hà Nội cũng như mạng lưới giao thông liên vùng.

Nói cách khác, tuyến nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình không chỉ phục vụ giao thông mà còn đóng vai trò mở rộng bán kính phát triển của khu vực Hòa Lạc.

Đường Vành đai 3,5 chia lại dòng phương tiện phía Tây

Trong khi Quốc lộ 6 và tuyến nối Hòa Lạc - Đại lộ Thăng Long chủ yếu đảm nhận chức năng hướng tâm và kết nối giữa các trục thì đường Vành đai 3,5 lại có nhiệm vụ phân phối dòng phương tiện theo hướng vành đai, giảm sự phụ thuộc vào các tuyến xuyên tâm.

Đường Vành đai 3.5 qua địa bàn xã Hoài Đức.

Khu vực phía Tây Hà Nội hiện có nhiều trục hướng tâm quan trọng như Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32, Quốc lộ 6.

Khi các tuyến này ngày càng đông phương tiện, việc có thêm một trục vành đai nằm giữa Vành đai 3 và Vành đai 4 sẽ giúp tăng khả năng kết nối giữa các khu vực mà không nhất thiết phải đi xuyên qua trung tâm.

Giá trị của Vành đai 3,5 không thay thế các tuyến hướng tâm mà làm nhiệm vụ kết nối chúng với nhau.

Sau khi các đoạn tuyến được hoàn thiện và kết nối đồng bộ, phương tiện từ một khu vực phía Tây có thể chuyển hướng sang các trục khác thuận lợi hơn, qua đó phân bổ lại lưu lượng giao thông.

Nút giao hiện đại đường Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long đang được thi công.

Tác động của Vành đai 3,5 vì vậy không chỉ nằm trên mặt đường. Một trục giao thông mới thường kéo theo sự thay đổi về khả năng tiếp cận đất đai, hình thành các khu đô thị, dịch vụ, thương mại và các chức năng đô thị mới.

Đây cũng là một trong những cơ sở để Hà Nội tổ chức lại không gian phát triển phía Tây theo hướng đa cực hơn.

Vành đai 4 - Vùng Thủ đô từ đường đô thị thành hành lang liên kết vùng

Nếu 3 tuyến trên chủ yếu tác động mạnh đến mạng lưới giao thông phía Tây Hà Nội thì Vành đai 4 có quy mô và vai trò rộng hơn nhiều khi là tuyến giao thông liên vùng của toàn Vùng Thủ đô.

Hình ảnh tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô giao với Quốc lộ 32.

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tổng chiều dài khoảng 112,8km đi qua địa bàn Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh được xác định là tuyến vành đai liên vùng kinh tế trọng điểm.

Riêng trên địa bàn Hà Nội, tuyến đi qua nhiều khu vực quan trọng như Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín và giao cắt với nhiều tuyến giao thông huyết mạch.

Tuyến đường không chỉ giải quyết giao thông cho Hà Nội mà còn tổ chức lại dòng phương tiện giữa các địa phương trong vùng. Đặc biệt là dòng xe liên tỉnh, vận tải hàng hóa và giao thông quá cảnh.

Với phía Tây, Vành đai 4 tạo thêm một hành lang giao thông mới, đồng thời trở thành ranh giới và động lực để nghiên cứu, tổ chức lại không gian đô thị.

Dự án thành phần đường song hành đang dần về đích, dự kiến thông xe dịp 10/10 tới.

Hà Nội hiện cũng định hướng phát triển các khu vực phía Tây Vành đai 4 gắn với những trục lớn như Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6 và trục Ngọc Hồi - Phú Xuyên theo hướng mở rộng không gian đô thị và hình thành các chức năng mới như logistics, thương mại, dịch vụ.

Khi những tuyến đường này được kết nối đồng bộ, diện mạo phía Tây Hà Nội sẽ không chỉ thay đổi bởi những con đường rộng hơn mà quan trọng là cấu trúc giao thông và không gian phát triển cũng được tổ chức lại.

Từ đó giảm sự phụ thuộc vào khu vực lõi đô thị, mở thêm các hướng kết nối và tạo điều kiện hình thành những cực phát triển mới.