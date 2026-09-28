Xã Quế Sơn Trung triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe Dân nói”.

Tại chương trình, người dân bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của quê hương, đồng thời đánh giá cao tinh thần làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ xã. Người dân đề đạt 16 ý kiến, kiến nghị liên quan đến đất đai, đầu tư giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi, trụ điện nâng đỡ lưới điện sinh hoạt và các chế độ, chính sách.Các ý kiến, kiến nghị được UBND xã cùng các ngành liên quan tiếp thu, giải đáp tại buổi đối thoại. Những nội dung thuộc thẩm quyền được ghi nhận để xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Phước Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Quế Sơn Trung đề nghị các ngành, đơn vị liên quan tập trung xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân; thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.Theo ông Nguyễn Phước Sơn, dù nguồn lực còn khó khăn, địa bàn rộng, nhu cầu đầu tư lớn, địa phương vẫn từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống. Ông mong muốn người dân tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương, nhất là tích cực hiến đất, bàn giao mặt bằng để mở rộng hệ thống giao thông nông thôn.