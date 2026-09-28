Quy hoạch phân khu là gì? Quy định mới nhất và cách kiểm tra

Từ ngày 1.7.2025, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024 có hiệu lực, thay thế khung pháp luật cũ về quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng. Luật tiếp tục được sửa đổi bởi Luật số 144/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026. Bài viết dưới đây sử dụng nội dung đã được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-VPQH ngày 13.3.2026, cùng các văn bản hướng dẫn đang áp dụng tại thời điểm cập nhật.

1. Quy hoạch phân khu là gì?

Khoản 12 Điều 2 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn quy định: quy hoạch phân khu phân chia, xác định chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất, đồng thời bố trí hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở cho một khu vực để cụ thể hóa quy hoạch chung hoặc quy hoạch tỉnh.

Nói đơn giản, quy hoạch chung cho biết đô thị sẽ phát triển theo hướng nào; quy hoạch phân khu xác định khu nào là đất ở, công cộng, cây xanh, giao thông, giáo dục, y tế và các chỉ tiêu khống chế. Cấp phân khu chưa đi đến phương án xây dựng từng lô đất như quy hoạch chi tiết.

Ảnh quy hoạch 9 phân khu của thành phố Thủ Đức cũ. Ảnh: UBND Thủ Đức

Cụm từ “quy hoạch phân khu 1/2000” được dùng phổ biến, trong đó 1cm trên bản đồ tương ứng 20m ngoài thực địa. Tuy nhiên, nên kiểm tra tên đồ án và quyết định phê duyệt thay vì chỉ dựa vào tỉ lệ, vì tỉ lệ bản vẽ được lựa chọn theo quy định chuyên ngành và yêu cầu quản lý của từng khu vực.

2. Khi nào phải lập quy hoạch phân khu?

Theo Điều 3, quy hoạch phân khu được lập cho khu vực thuộc quy hoạch chung đô thị; khu vực thuộc quy hoạch chung khu kinh tế, khu du lịch quốc gia; cùng các khu chức năng, đặc khu hoặc khu vực khác đáp ứng tiêu chí về quy mô và yêu cầu quản lý theo quy định của Chính phủ.

Không phải mọi nơi đều phải có thêm đồ án phân khu. Nơi không thuộc trường hợp bắt buộc có thể lập quy hoạch chi tiết trên cơ sở quy hoạch chung. Nơi đã có quy hoạch phân khu thì quy hoạch chi tiết phải phù hợp với cấp quy hoạch này. Vì vậy, cần tra quyết định áp dụng cho đúng khu vực.

3. Nội dung của đồ án quy hoạch phân khu

Điều 25 quy định quy hoạch phân khu đô thị phải thể hiện các nhóm nội dung cốt lõi sau:

• Chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật áp dụng cho toàn phạm vi lập quy hoạch.

• Tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan với các nguyên tắc, giải pháp cho toàn khu vực; xác định khu trung tâm, trục cảnh quan, không gian mở và công trình điểm nhấn khi có.

• Dân số và sử dụng đất theo từng ô phố gắn với cấp đường phân khu vực, giúp nhận diện chức năng đất và các chỉ tiêu khống chế.

• Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội gồm giao thông, cấp điện, cấp – thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý chất thải, trường học, y tế, văn hóa, công viên và các công trình phục vụ dân cư.

• Nhà ở và nhà ở xã hội được bố trí phù hợp nhu cầu sử dụng; không gian ngầm nếu có được xác định đến các trục đường phố phù hợp từng giai đoạn phát triển.

• Bảo vệ môi trường với giải pháp kiểm soát tác động, thích ứng điều kiện tự nhiên và tăng khả năng chống chịu của khu vực.

Quy hoạch phân khu khu chức năng có cấu trúc tương tự nhưng bám theo tính chất của khu chức năng. Hồ sơ đầy đủ không chỉ có bản đồ màu mà còn gồm thuyết minh, quyết định phê duyệt và quy định quản lý. Người mua không nên kết luận từ một điểm màu trên bản đồ mà bỏ qua chú giải và văn bản kèm theo.

4. Quy hoạch phân khu có ý nghĩa pháp lý như thế nào?

Quy hoạch phân khu là căn cứ quản lý không gian, kiến trúc và hạ tầng; đồng thời làm nền để lập quy hoạch chi tiết và chuẩn bị dự án ở khu vực phải lập quy hoạch chi tiết.

Các chỉ tiêu tại đồ án được dùng để kiểm soát chức năng đất, mật độ, tầng cao, hệ số sử dụng đất và kết nối hạ tầng theo cấp độ phê duyệt.

Quy hoạch phân khu là căn cứ quản lý không gian, kiến trúc và hạ tầng. Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Tuy nhiên, cần tách quy hoạch phân khu khỏi ba lớp thông tin khác:

• Không phải quyết định thu hồi đất. Thửa đất nằm trong ô quy hoạch giao thông, cây xanh hoặc công cộng chưa có nghĩa đã bị thu hồi. Thu hồi, bồi thường và hỗ trợ phải theo pháp luật đất đai và hồ sơ dự án cụ thể.

• Không thay thế quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hai hệ thống có liên hệ nhưng khác mục đích và cơ chế thực hiện; khi đánh giá giao dịch phải kiểm tra đồng thời.

• Không phải giấy phép xây dựng. Đất có chức năng ở trong quy hoạch phân khu chưa có nghĩa được xây ngay; còn phải xét mục đích sử dụng đất, chỉ giới, quy hoạch chi tiết, quy định quản lý và điều kiện cấp phép.

Bài cũ từng cho rằng đất bị thu hồi trong 5 năm từ khi công bố quy hoạch sẽ không được bồi thường, sau 5 năm mới được bồi thường. Đây không phải quy tắc pháp lý chung. Quyền bồi thường được xác định theo điều kiện và thủ tục của pháp luật đất đai tại thời điểm thu hồi.

5. Ai lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu?

Từ năm 2025, thẩm quyền được tổ chức lại theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và phụ thuộc phạm vi, tính chất của từng đồ án. Có thể khái quát như sau:

• UBND cấp tỉnh tổ chức lập đồ án thuộc phạm vi được luật giao, gồm quy hoạch phân khu liên quan địa giới từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên.

• UBND cấp xã phê duyệt quy hoạch phân khu trong địa giới quản lý, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, Thủ tướng hoặc chủ thể quản lý khu chức năng.

• Cơ quan được giao quản lý khu chức năng thực hiện trách nhiệm tương ứng; nhà đầu tư đã được lựa chọn có thể tổ chức lập đồ án khi pháp luật cho phép.

• Thủ tướng phê duyệt quy hoạch phân khu của khu vực có ý nghĩa quan trọng quốc gia được xác định trong quy hoạch cấp trên.

Với một khu đất cụ thể, cách chắc chắn nhất để xác định thẩm quyền là đọc phần căn cứ và chủ thể ban hành trong quyết định phê duyệt. Trường hợp quyết định cũ đã được điều chỉnh hoặc phân cấp lại, cần đọc thêm quyết định điều chỉnh mới nhất. Các quy định chi tiết hiện được tổng hợp tại Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BXD ngày 24.3.2026 và hồ sơ chuyên ngành liên quan.

6. Quy trình lập, lấy ý kiến và công bố quy hoạch

Quy trình thường gồm: phê duyệt nhiệm vụ; khảo sát, lập đồ án; lấy ý kiến; hoàn thiện hồ sơ; thẩm định; phê duyệt; công bố và tổ chức thực hiện. Người dân có thể theo dõi trực tiếp ở khâu lấy ý kiến và công khai hồ sơ.

1. Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và chuyên gia: thời hạn trả lời bằng văn bản là 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

2. Lấy ý kiến cộng đồng: bằng văn bản, niêm yết, trưng bày hoặc hình thức phù hợp; thời gian ít nhất 20 ngày và không quá 30 ngày.

3. Thẩm định: không quá 15 ngày với nhiệm vụ quy hoạch và không quá 30 ngày với đồ án, tính từ khi nhận đủ hồ sơ.

4. Công bố: chậm nhất 15 ngày từ ngày phê duyệt; hồ sơ gồm quyết định, bản vẽ, thuyết minh và quy định quản lý.

7. Quy hoạch phân khu khác gì quy hoạch 1/500 và kế hoạch sử dụng đất?

Bạn đọc có thể xem thêm bài Quy Hoạch 1/2000 Là Gì? và Quy Hoạch 1/500 Là Gì? để hiểu sâu hơn về tỉ lệ bản đồ và mức độ chi tiết của từng đồ án.

8. Đất thuộc quy hoạch phân khu có mua bán, xây nhà được không?

Không thể trả lời chỉ bằng “có” hoặc “không”. Quy hoạch phân khu bao phủ khu vực rộng và nhiều chức năng đất; quyền chuyển nhượng, xây dựng phải xét theo hồ sơ của chính thửa đất.

Đối với việc mua bán, chuyển nhượng

Việc nằm trong ranh quy hoạch phân khu không tự động làm mất quyền chuyển nhượng. Cần kiểm tra giấy chứng nhận, thời hạn sử dụng, tranh chấp, kê biên và hạn chế đang áp dụng; đồng thời xác minh kế hoạch sử dụng đất, thông báo hoặc quyết định thu hồi và tình trạng giải phóng mặt bằng.

Đối với việc xây nhà

Khả năng xây dựng phụ thuộc mục đích sử dụng đất, chức năng quy hoạch, chỉ giới, quy hoạch chi tiết hoặc quy định quản lý và điều kiện cấp phép. Đất ở nằm trong ô giao thông, cây xanh có rủi ro khác đất ở thuộc khu dân cư hiện hữu; ngược lại, đất nông nghiệp được định hướng thành đất ở cũng không đương nhiên được xây nhà.

Nếu mua để ở hoặc xây ngay, nên xin cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản về chức năng đất, chỉ giới, chỉ tiêu xây dựng, đồ án đang áp dụng và tình trạng kế hoạch sử dụng đất hoặc dự án thu hồi.

9. Cách kiểm tra quy hoạch phân khu trước khi giao dịch

Bước 1. Chuẩn bị dữ liệu thửa đất. Ghi số tờ, số thửa, địa chỉ, diện tích, tọa độ và giấy chứng nhận; không chỉ dùng vị trí ghim trên bản đồ dân dụng.

Bước 2. Tra cổng quy hoạch chính thức. Chọn đúng lớp phân khu, đọc chú giải và trạng thái đồ án; ứng dụng bên thứ ba chỉ nên dùng để tham khảo nhanh.

Bước 3. Đọc đủ hồ sơ. Kiểm tra quyết định, bản vẽ, thuyết minh, quy định quản lý và các quyết định điều chỉnh mới hơn.

Bước 4. Xác định đúng ranh thửa. Bản đồ phân khu thể hiện ô chức năng, còn bản đồ địa chính thể hiện ranh thửa; ước lượng bằng mắt dễ dẫn đến sai lệch.

Bước 5. Kiểm tra kế hoạch sử dụng đất và hồ sơ dự án. Chú ý thông báo, quyết định thu hồi và tình trạng giải phóng mặt bằng.

Bước 6. Xin thông tin bằng văn bản nếu giao dịch giá trị lớn hoặc thửa đất sát ranh đường, công viên, công trình công cộng.

Hướng dẫn thao tác chi tiết có tại bài Check Quy Hoạch Đất Online 2026. Dù tra cứu trực tuyến thuận tiện, kết quả trên màn hình vẫn cần được đối chiếu với hồ sơ pháp lý gốc khi dùng để quyết định đặt cọc, mua bán hoặc xây dựng.

10. Câu hỏi thường gặp về quy hoạch phân khu

Quy hoạch phân khu có thời hạn bao lâu?

Không có một số năm cố định cho mọi đồ án. Thời hạn quy hoạch phân khu được xác định theo thời hạn quy hoạch chung hoặc quy hoạch tỉnh và yêu cầu phát triển. Mốc cụ thể nằm trong quyết định, thuyết minh của đồ án.

Quy hoạch phân khu có phải lúc nào cũng là 1/2000?

1/2000 là tỉ lệ phổ biến và thường được dùng thay cho tên cấp quy hoạch. Tuy nhiên, tên pháp lý vẫn là quy hoạch phân khu và tỉ lệ bản vẽ phụ thuộc quy định chuyên ngành, phạm vi đồ án. Cần ưu tiên quyết định phê duyệt.

Tóm lại, quy hoạch phân khu cụ thể hóa quy hoạch chung hoặc quy hoạch tỉnh cho một khu vực, xác định chức năng đất, chỉ tiêu phát triển và hạ tầng. Khi đánh giá bất động sản, phải đọc đồ án cùng quy hoạch chi tiết, kế hoạch sử dụng đất, hồ sơ thu hồi và pháp lý của từng thửa.