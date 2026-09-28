Cá mập bơi trong sân nhà dân do ngập lụt nghiêm trọng ở Mỹ

Một cơn bão mạnh đã ập vào vùng đông bắc nước Mỹ, khiến các bang New York và New Jersey phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Các con phố đã bị ngập lụt, hàng chục nghìn hộ gia đình vẫn còn mất điện, và các chuyến bay đang đối mặt với tình trạng chậm trễ trên diện rộng.

Tại Surf City của bang New Jersey, cặp vợ chồng đứng trên hiên nhà quan sát con cá mập bơi ngang qua, thậm chí nó bơi cả lên đường lái xe vào sân nhà họ trước khi quay đầu và biến mất dưới làn nước lũ.

Cá mập bơi gần nhà người dân ở New Jersey, Mỹ. Nguồn: MXH

Hiện, người dân địa phương phải lội qua vùng nước lũ ngày thứ hai liên tiếp khi một cơn bão mạnh từ hướng đông bắc đổ bộ vào bờ biển hôm Chủ nhật, gây mất điện cho hàng chục nghìn hộ gia đình.

Sóng biển cao nhấn chìm các khu dân cư vùng trũng ở New Jersey trong khi gió giật mạnh quật đổ cây cối trên đảo Long Island của New York, gây hư hại nhà cửa và làm đổ các cột điện.

Tình trạng ngập lụt ở New Jersey, Mỹ. Nguồn: MXH

Tại thị trấn ven biển Sea Bright ở New Jersey, mỗi lần thủy triều lên lại mang đến một đợt ngập lụt mới. "Đây không phải là chuyện chỉ xảy ra một lần", Caroline Virenius, người có gara bị ngập khoảng 30 cm nước, cho biết.

Cơn bão di chuyển chậm, vốn đã khiến một nhân viên cơ quan quản lý nhà ở thành phố New York thiệt mạng khi một cây đổ vào hôm thứ Bảy, dự kiến ​​sẽ kéo dài đến Chủ nhật với mưa lớn, gió mạnh và sóng nguy hiểm trên khắp khu vực New England.

Một chiếc xe cố gắng đi qua vùng nước ngập ở New Jersey, Mỹ. Nguồn: MXH

Theo PowerOutage.us, hơn 100.000 khách hàng ở vùng Đông Bắc và Trung Đại Tây Dương đã bị mất điện vào Chủ nhật. Tình trạng mất điện lan rộng nhất xảy ra ở các quận dọc bờ biển từ New Jersey đến Connecticut.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia của Mỹ cho hay, một số khu vực trên đảo Long Island (New York) đã hứng chịu lượng mưa hơn 7,6 cm kể từ khi cơn bão bắt đầu.

Tại thành phố New York, nước ngập hàng chục cm trên các con phố ở khu Howard Beach. Lượng mưa lớn dự kiến ​​sẽ tiếp tục đổ xuống vào Chủ nhật, từ phía bắc New Jersey đến miền nam New England.

Đường phố biến thành sông ở New York, Mỹ. Nguồn: MXH

Mặc dù cơn bão đang dần suy yếu, nhưng tình trạng ngập lụt do thủy triều sẽ vẫn tiếp diễn cho đến hết chu kỳ thủy triều lên vào tối Chủ nhật, theo Bob Oravec, một nhà dự báo thời tiết hàng đầu của Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia tại College Park, Maryland.

Carole Ann Palmer, chủ cửa hàng Jingles Bait and Tackle ở North Beach Haven, New Jersey, cho biết đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất mà bà từng chứng kiến ​​trong 10 năm qua.