Thung Nai đưa dịch vụ công lưu động về tận thôn

Xác định cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân là nhiệm vụ trọng tâm, xã Thung Nai triển khai các điểm dịch vụ công (DVC) lưu động tại các thôn, giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi hơn ngay tại cơ sở.

Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thung Nai Khương Xuân Lịch, mô hình được triển khai nhằm hỗ trợ người dân ở các thôn xa trung tâm, nhất là người cao tuổi và những người chưa quen thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử. Đến ngày 24/9, xã đã tổ chức 4 buổi DVC lưu động, tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho khoảng 250 lượt công dân.

Tại các điểm lưu động, cán bộ trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện nhiều thủ tục thiết yếu như chứng thực, đăng ký và cấp trích lục hộ tịch, đăng ký kết hôn, thành lập hộ kinh doanh và các thủ tục liên quan đến đất đai. Người dân được hướng dẫn từ khâu chuẩn bị giấy tờ, kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến đến theo dõi quá trình giải quyết.

Qua mô hình này, người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Từ đầu năm đến ngày 24/9, xã Thung Nai tiếp nhận 2.631 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 2.613 hồ sơ được nộp trực tuyến, đạt 99,32%; chỉ 18 hồ sơ được nộp trực tiếp và qua hình thức khác.

Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 2.639 hồ sơ, gồm cả hồ sơ chuyển từ kỳ trước. Trong đó, 2.551 hồ sơ được giải quyết trước hạn, 62 hồ sơ đúng hạn và 26 hồ sơ quá hạn; 55 hồ sơ đang được giải quyết trong hạn. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí cũng đạt 100%.

Chủ tịch UBND xã Thung Nai Nguyễn Việt Phương cho biết, việc tổ chức các điểm DVC lưu động nhằm đưa dịch vụ hành chính đến gần người dân, giảm thời gian và chi phí đi lại, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong hướng dẫn người dân ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần.

Thời gian tới, Thung Nai tiếp tục rà soát những khó khăn trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ để điều chỉnh phương thức phục vụ phù hợp; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử, hướng tới xây dựng nền hành chính gần dân, công khai và thuận tiện.