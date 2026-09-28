UBND tỉnh cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII

Tham dự phiên họp có các Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh: Xây dựng, Ngoại vụ, Tư pháp cùng đại diện các cơ quan liên quan.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với 6 dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: Nghị quyết ban hành một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết phân bổ dự toán chi ngân sách Trung ương (đợt 2) và vốn đối ứng của ngân sách địa phương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030; Nghị quyết dừng chủ trương đầu tư đối với 4 dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an xã.

Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với 3 quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh gồm: Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030; Quyết định Quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định Quy định danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, trình tự, thủ tục cho thuê đối với nhà, đất là tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Các thành viên UBND tỉnh tập trung phân tích kỹ lưỡng tính khả thi của các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao và phát triển du lịch; cân nhắc kỹ lưỡng nguồn vốn phân bổ cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý tại cuộc họp, hoàn thiện hồ sơ và gửi về Văn phòng UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất để trình lãnh đạo UBND tỉnh ký, bảo đảm tiến độ trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề. Đối với các dự thảo nghị quyết đã đăng ký trình kỳ họp thường lệ cuối năm, yêu cầu các cơ quan sớm hoàn thiện, gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.

Đề nghị các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành chủ động rà soát nhiệm vụ được Chính phủ giao, các nghị quyết, chương trình công tác của Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; kịp thời tham mưu, đề xuất những nội dung cần ban hành nghị quyết để đăng ký trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp chuyên đề tiếp theo. Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên rà soát, tham mưu đôn đốc các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.