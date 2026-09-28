Xã Thăng Bình ra mắt mô hình Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

Mô hình hướng đến xây dựng khu dân cư đoàn kết, bình yên, đời sống Nhân dân ổn định; xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tự quản trong cộng đồng. Đồng thời, mô hình từng bước hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số trong đời sống.

Bà Võ Thị Đoan Trang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thăng Bình cho rằng, việc xây dựng mô hình không nhằm tạo thêm một danh hiệu mà quan trọng là phải mang lại những chuyển biến thiết thực trong đời sống người dân. Trong đó, đoàn kết là nền tảng để xây dựng khu dân cư an toàn, ấm no, hạnh phúc.Bà Võ Thị Đoan Trang đề nghị Mặt trận và các đoàn thể, bên cạnh xây dựng, ra mắt mô hình, cần chú trọng hiệu quả hoạt động sau ra mắt; thường xuyên gần dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân, hỗ trợ cơ sở và đánh giá bằng những kết quả cụ thể.