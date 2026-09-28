Bản đồ quy hoạch Hoài Đức mới nhất và cách tra cứu chuẩn pháp lý

Phạm vi bài viết là toàn bộ huyện Hoài Đức trước ngày 1.7.2025, gồm thị trấn Trạm Trôi và 19 xã. Xã Hoài Đức hiện nay chỉ là một phần của địa bàn này. Bản đồ online dùng để sàng lọc ban đầu, không thay văn bản trả lời cho từng thửa đất.

Bản đồ quy hoạch Hoài Đức mới nhất

Không có một tấm bản đồ duy nhất trả lời toàn bộ câu hỏi về quy hoạch Hoài Đức. Quy hoạch cấp thành phố thể hiện vai trò của khu vực phía tây trong cấu trúc Thủ đô; quy hoạch phân khu cho biết ô chức năng và mạng lưới đường; quy hoạch chi tiết 1/500 mới đi vào mật độ, tầng cao, ranh dự án. Kế hoạch sử dụng đất hằng năm lại cho biết các khoanh đất và dự án dự kiến thực hiện trong kỳ.

Ở cấp thành phố, Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045 cùng được phê duyệt tháng 12.2024. Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, phê duyệt tháng 5.2026, được xây dựng trên cơ sở tích hợp hai quy hoạch này. Các văn bản cấp cao tạo khung phát triển, nhưng không tự động thay thế mọi đồ án phân khu và chi tiết đã ban hành.

Địa bàn Hoài Đức cũ nằm trong khu vực phát triển phía tây, phần đô thị hóa liên quan các phân khu S1, S2 và S3. Dải phía tây cùng các khoảng đệm nông nghiệp liên quan phân khu đô thị GS, thường được gọi là hành lang xanh. Đồ án GS được phê duyệt năm 2015 và đã có điều chỉnh cục bộ; phân khu S3 cũng tiếp tục được dẫn làm căn cứ trong các quyết định gần đây. Vì vậy, khi tra cứu phải đọc cả hồ sơ gốc và quyết định điều chỉnh áp dụng cho đúng ô đất.

Toàn cảnh huyện Hoài Đức cũ trên lớp dữ liệu kế hoạch sử dụng đất công khai; ảnh bản đồ trích xuất trực tiếp từ qhkhsdd.hanoi.gov.vn.

Một số đồ án mới đang trong quá trình lập. Theo thông tin của xã Hoài Đức tháng 2.2026, địa phương phối hợp lập các phân khu C1, C2 và trình quy hoạch chi tiết Trung tâm Trạm Trôi, gồm khu trung tâm hành chính huyện cũ. Đây là trạng thái đang lập hoặc trình phê duyệt, khác với đồ án đã có quyết định. Người mua không nên dùng bản vẽ lấy ý kiến hoặc nhiệm vụ quy hoạch để kết luận chắc chắn về quyền xây dựng của thửa đất.

Hoài Đức sau sắp xếp đơn vị hành chính

Cụm từ “Hoài Đức lên quận” phản ánh mục tiêu ở giai đoạn trước, nhưng Hoài Đức không trở thành quận. Từ ngày 1.7.2025, cấp huyện kết thúc hoạt động và địa bàn huyện Hoài Đức cũ được sắp xếp lại thành các xã, phường mới. Xã Hoài Đức hiện nay có phạm vi nhỏ hơn huyện cũ, nên việc tìm quy hoạch chỉ bằng tên “Hoài Đức” có thể dẫn tới nhầm địa bàn.

Địa bàn huyện cũ còn chuyển một phần vào các phường Tây Tựu, Xuân Phương, Tây Mỗ và Dương Nội. Như vậy, xét đầy đủ ranh cũ, Hoài Đức liên quan tám đơn vị hành chính mới chứ không chỉ bốn xã cùng nhóm tên. Các khu giáp ranh như Kim Chung, Vân Canh, An Khánh hay La Phù cần được định vị trên bản đồ thay vì suy đoán từ tên làng, thôn.

Một số tên cũ như Kim Chung hoặc Yên Sở trùng với địa danh khác của Hà Nội. Vì vậy, nên đối chiếu thêm huyện cũ, số tờ số thửa và tọa độ thay vì chỉ nhập tên xã.

Cách tra cứu quy hoạch Hoài Đức trực tuyến

Cổng qhkhsdd.hanoi.gov.vn do cơ quan chuyên môn của Hà Nội vận hành cung cấp nhiều cách xem, gồm địa chỉ, tọa độ, thửa đất và địa bàn. Danh mục trên cổng vẫn dùng Huyện Hoài Đức cùng 20 đơn vị cấp xã trước sắp xếp. Đây là điểm thuận lợi khi đối chiếu giấy tờ cũ, nhưng người dùng phải tự chuyển đổi sang tên xã, phường hiện nay nếu làm hồ sơ hành chính.

Tra cứu theo địa bàn hoặc tọa độ

1. Mở qhkhsdd.hanoi.gov.vn, chọn lớp kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và công cụ Địa bàn hoặc Tọa độ.

2. Chọn Huyện Hoài Đức, sau đó chọn thị trấn hoặc xã cũ; nếu có tọa độ thì nhập đúng thứ tự vĩ độ và kinh độ theo hướng dẫn của cổng.

3. Bấm đúng vị trí cần xem, đọc thông tin khoanh đất, mã loại đất, chức năng hiện trạng và chức năng quy hoạch đang hiển thị.

4. Mở mục Hồ sơ pháp lý để đối chiếu quyết định phê duyệt, báo cáo thuyết minh và bản đồ kèm theo nếu hệ thống cung cấp.

Khu vực Trạm Trôi cũ trên lớp dữ liệu công khai của Hà Nội, minh họa cách định vị theo tọa độ.

Kết quả bấm trên bản đồ thường mô tả khoanh đất chứa điểm chọn, không phải phép đo ranh thửa. Ở vị trí sát đường, mương hoặc đường biên chức năng, chỉ cần ghim lệch vài mét là thông tin có thể thay đổi. Người dùng nên phóng to, đối chiếu hình dạng thửa trên giấy chứng nhận và kiểm tra bản vẽ có tỉ lệ trước khi đưa ra quyết định.

Tra cứu theo số tờ số thửa

Trong mục Thửa đất, chọn Huyện Hoài Đức, tên xã cũ rồi nhập số tờ và số thửa. Danh sách gồm đủ Trạm Trôi cùng 19 xã như Đức Thượng, Di Trạch, Kim Chung, Sơn Đồng, Vân Canh, An Khánh, La Phù và Đông La. Nếu công cụ chưa trả dữ liệu, có thể chuyển sang tra theo tọa độ hoặc địa bàn, sau đó xin văn bản cung cấp thông tin khi cần căn cứ pháp lý.

Ô tìm địa chỉ chỉ hỗ trợ định vị, không bảo đảm trùng hoàn toàn với ranh địa chính. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện cũng không thay quy hoạch chi tiết, chỉ giới đường đỏ hoặc hồ sơ dự án. Muốn biết thửa có được xây bao nhiêu tầng, có nằm trong hành lang bảo vệ hay phạm vi thu hồi hay không, cần đọc đúng hồ sơ chuyên ngành.

Xem thêm quy trình và cách đọc ký hiệu tại bài Check Quy Hoạch Đất Online 2026.

Khi nào cần xin văn bản chính thức

Nên nộp yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch khi thửa đất sát ranh đường, thuộc khu dự kiến thu hồi, nằm trong hành lang xanh hoặc giao dịch có giá trị lớn. Hồ sơ cần nêu rõ vị trí, số tờ, số thửa và nội dung muốn được trả lời. Theo quy trình hành chính ban hành năm 2026, thời hạn giải quyết không quá ba ngày làm việc khi hồ sơ hợp lệ và thủ tục này không thu phí, lệ phí.

Quy hoạch giao thông Hoài Đức có gì đáng chú ý

Hoài Đức là cửa ngõ phía tây Hà Nội, nơi nhiều trục cấp vùng đi qua. “Có trong quy hoạch” không đồng nghĩa đã giải phóng mặt bằng hoặc sắp hoàn thành; cần tách hướng tuyến, chỉ giới, quyết định đầu tư và tiến độ thực tế.

Quốc lộ 32, Vành đai 4 và khu vực phía bắc

Quốc lộ 32 chạy qua Trạm Trôi, Kim Chung và Đức Thượng; Vành đai 4 cắt khu vực phía bắc. Với đất gần hai trục này, cần kiểm tra ranh thu hồi, khu tái định cư, đường gom và tiến độ đúng đoạn tuyến, không suy từ một quyết định riêng lẻ.

Khu vực Quốc lộ 32 và Vành đai 4 trên lớp dữ liệu công khai; ảnh bản đồ trích xuất trực tiếp từ cổng tra cứu Hà Nội.

Vành đai 3,5 và dải Sơn Đồng - Vân Canh

Vành đai 3,5 kết nối Đại lộ Thăng Long với Quốc lộ 6, đi qua dải Sơn Đồng, Lại Yên, Vân Canh. Ảnh hưởng tới từng tài sản còn phụ thuộc khoảng cách thật, đường tiếp cận, chỉ giới và giải phóng mặt bằng; cụm từ “gần vành đai” chưa đủ để định giá.

Sơn Đồng, Vân Canh và Lại Yên cũ trên lớp kế hoạch sử dụng đất công khai của thành phố.

Đại lộ Thăng Long và An Khánh

An Khánh, Đông La, La Phù và Song Phương nằm gần Đại lộ Thăng Long, nhiều khu đô thị và nút Vành đai 3,5. Cần phân biệt đất dự án, khu dân cư hiện hữu và đất dịch vụ; đồng thời kiểm tra đường gom, nút quay đầu và đường nội bộ.

Khu vực An Khánh và Đại lộ Thăng Long trên lớp dữ liệu công khai của Hà Nội.

Đường sắt đô thị và những mốc chưa nên hiểu là cam kết

Danh mục của thành phố nêu tuyến 8 theo hướng Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch trong giai đoạn dự kiến 2026-2030 và tuyến 7 theo trục Vành đai 3,5 ở giai đoạn sau. Vị trí ga, hướng tuyến và chiều dài chỉ chính xác khi phương án tuyến được duyệt; quảng cáo “sát ga metro” cần có bản vẽ và quyết định đi kèm.

Các khu vực cần kiểm tra kỹ trước khi giao dịch

Hành lang xanh phía tây

Các khu vực Cát Quế, Dương Liễu, Đắc Sở, Minh Khai và Yên Sở cũ nay thuộc xã Dương Hòa, trong đó nhiều vị trí liên quan phân khu GS. Hành lang xanh được định hướng dành cho cây xanh, mặt nước, nông nghiệp và các khu dân cư hiện hữu theo điều kiện cụ thể; không đồng nghĩa toàn bộ đất bị cấm xây dựng, cũng không có nghĩa đất nông nghiệp có thể tự chuyển thành đất ở. Cần xác định đúng ô quy hoạch và quy định quản lý đi kèm.

Dương Hòa và dải hành lang xanh phía tây Hoài Đức trên lớp dữ liệu công khai của thành phố.

Đất dịch vụ và khu dân cư hiện hữu

Đất dịch vụ là nhóm hồ sơ đặc thù tại Hoài Đức, phát sinh từ chính sách hỗ trợ người bị thu hồi đất nông nghiệp. Khi so sánh giá, không nên gộp đất dịch vụ chưa hoàn tất giao đất với đất ở đã có giấy chứng nhận. Người mua cần hỏi tình trạng xét duyệt, quyết định giao đất, vị trí lô, nghĩa vụ tài chính và khả năng cấp giấy. Nghị quyết xử lý vướng mắc năm 2026 tạo khung thực hiện, nhưng tiến độ của từng hộ và từng khu có thể khác nhau.

Khu đô thị và dự án mới

Với dự án dọc Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 và Vành đai 3,5, cần kiểm tra quyết định giao đất, quy hoạch 1/500, giấy phép, nghĩa vụ tài chính và điều kiện chuyển nhượng. Tên thương mại hoặc phối cảnh không chứng minh dự án đủ điều kiện bán hàng.

Giá rao bán đất và nhà riêng tại Hoài Đức

Dữ liệu dưới đây được tổng hợp từ mức giá rao bán trên Batdongsan.com.vn trong kỳ tháng 8.2025 đến tháng 8.2026. Đây không phải bảng giá đất Nhà nước, giá giao dịch công chứng hoặc kết quả thẩm định. Giá của từng tài sản còn phụ thuộc vị trí, mặt đường, diện tích, hình thửa, pháp lý, chất lượng nhà và khả năng khai thác.

Số liệu giá rao bán, kỳ T8.2025-T8.2026. Lưu ý: Dữ liệu giá được tổng hợp và xử lý từ các tin đăng trên trang Batdongsan.com.vn. Bạn hãy lưu ý về tin đăng nằm ngoài khoảng giá chúng tôi gợi ý và xác minh thêm thông tin trước khi giao dịch.

Người đọc có thể đối chiếu nguồn cung hiện tại tại trang bán đất Hoài Đức và bán nhà riêng Hoài Đức. Nên lọc cùng xã cũ, khoảng diện tích, độ rộng đường và tình trạng giấy tờ trước khi so sánh đơn giá.

Giá đất phân hóa rõ: Sơn Đồng cuối kỳ cao hơn xã Hoài Đức dù xã Hoài Đức là trung tâm hành chính huyện cũ. Kết nối, mặt đường, quỹ đất và cơ cấu tin rao có thể tạo chênh lệch lớn hơn tên đơn vị hành chính.

Nhà riêng cho bức tranh khác đất trống: xã Hoài Đức tăng mạnh, còn An Khánh gần như đi ngang. Chất lượng xây dựng, công năng, chiều rộng ngõ và tuổi công trình khiến giá nhà không thể suy trực tiếp từ biến động giá đất.

Quy hoạch công bố không tự động tạo mức tăng giá. Hạ tầng chỉ phát huy giá trị khi có tiến độ, lối tiếp cận phù hợp và tài sản không vướng thu hồi; nhà đầu tư còn phải tính thời gian chờ, chi phí vốn và thanh khoản.

Câu hỏi thường gặp

Hoài Đức hiện là xã hay huyện?

Huyện Hoài Đức không còn tồn tại từ ngày 1.7.2025. Xã Hoài Đức là một đơn vị cấp xã hiện nay, phạm vi nhỏ hơn huyện cũ, gồm thị trấn Trạm Trôi và các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng cùng phần lớn xã Kim Chung.

Tra cứu theo tên xã cũ có được không?

Được. Danh sách cấp xã của Hoài Đức trên cổng thông tin qhkhsdd.hanoi.gov.vn vẫn giữ đủ 20 đơn vị trước sắp xếp. Với hồ sơ hành chính thì dùng tên đơn vị mới theo nghị quyết sắp xếp.

Quy hoạch đường có đồng nghĩa triển khai ngay không?

Không. Phụ lục Nghị quyết 40/NQ-HĐND ghi cột thời gian là dự kiến tiến độ, và nêu rõ tên dự án, hướng tuyến, chiều dài tuyến sẽ được xác định chính xác tại hồ sơ phương án tuyến được thành phố phê duyệt sau đó.

Đất dịch vụ cần kiểm tra gì?

Kiểm tình trạng xét duyệt của hộ gia đình, vị trí lô được giao, việc đã có quyết định giao đất và giấy chứng nhận hay chưa. Thành phố đang triển khai nghị quyết tháng 7.2026 về vướng mắc đất dịch vụ, nên tình trạng từng địa bàn có thể thay đổi.

Bản đồ online có thay văn bản xác nhận không?

Không. Bản đồ trực tuyến là công cụ tra cứu và đối chiếu. Khi cần căn cứ bằng văn bản cho một thửa đất, nộp hồ sơ theo thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn, thời hạn không quá 03 ngày làm việc và không thu phí.