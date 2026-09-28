Thanh Hóa sắp có nhà máy điện rác gần 1.500 tỷ đồng

Dự án Nhà máy Điện rác Nghi Sơn có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, sử dụng công nghệ lò đốt ghi cơ học cùng hầm chứa rác khép kín áp suất âm, kiểm soát dioxin/furan triệt để bằng "nguyên tắc 3T + E".

Dự án có công suất xử lý 500 tấn rác/ngày đêm. Kết hợp với công suất 120 tấn/ngày đêm của giai đoạn 1 đang hoạt động, khi hoàn thành, tổng công suất xử lý tại nhà máy sẽ đạt 620 tấn/ngày đêm, trở thành cơ sở xử lý chất thải có công suất lớn thứ ba của tỉnh.

Đặc biệt, đây là dự án sử dụng công nghệ đốt rác kết hợp thu hồi năng lượng để phát điện. Rác thải sau khi tiếp nhận không chỉ được xử lý triệt để mà lượng nhiệt phát sinh trong quá trình đốt còn được thu hồi để sản xuất điện. Khí thải và các chất thải phát sinh đều được kiểm soát, xử lý theo đúng quy định trước khi xả ra môi trường.

Nhiều địa phương quá tải về xử lý rác. Ảnh: Ngọc Hưng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Cao Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị An Hưng Group, Công ty CP Môi trường Nghi Sơn cùng các đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị dự án.

Đồng thời, ông đề nghị ngay sau lễ khởi công, nhà đầu tư cần tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị, xác định rõ tiến độ từng hạng mục và tổ chức thi công đồng bộ, phấn đấu hoàn thành, đưa dự án vào vận hành trong quý IV/2028.

Cùng với việc bảo đảm tiến độ và chất lượng, nhà đầu tư phải đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý chất thải, tuân thủ nghiêm quy định về quan trắc môi trường và công khai, minh bạch thông tin với cộng đồng dân cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Tô Anh Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Xuân Nghĩa.

Các sở, ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn có trách nhiệm chủ động tháo gỡ khó khăn, giám sát chặt chẽ các quy định pháp luật. Chính quyền xã Trường Lâm cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình triển khai, vận hành dự án.

Thời gian tới, cùng với quá trình phát triển của tỉnh, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt cần được thu gom, xử lý sẽ còn tiếp tục tăng, kéo theo yêu cầu ngày càng cao đối với hạ tầng và công nghệ xử lý.

"Việc sớm đưa dự án Nhà máy Điện rác Nghi Sơn vào hoạt động là rất cần thiết, góp phần bổ sung năng lực xử lý, giảm áp lực cho các cơ sở hiện có, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường và tận dụng nguồn năng lượng thu hồi trong quá trình xử lý để phát điện.

Tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi, đúng quy định, đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ, chất lượng và việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Cao Văn Cường nhấn mạnh.