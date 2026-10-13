Ngăn hàng lậu từ biên giới

Lực lượng Đồn Biên phòng Ba Sơn và lực lượng công an xã Ba Sơn bắt giữ số lượng lớn gia cầm nhập lậu qua địa bàn

Tối 11/9, tại khu vực mốc 1178 (thuộc thôn Đoàn Kết, xã Ba Sơn), tổ công tác của Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phát hiện, ngăn chặn 3 đối tượng điều khiển 3 xe máy từ khu vực biên giới vào nội địa vận chuyển trái phép 310kg xúc xích đóng túi (bao bì có chữ nước ngoài). Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số lượng xúc xích này.

Đây chỉ là 1 trong 19 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua khu vực biên giới mà lực lượng BĐBP tỉnh đã ngặn chặn trong tháng 8 và tháng 9/2026, chiếm 40,4% tổng số vụ mà lực lượng BĐBP bắt giữ trong 9 tháng đầu năm 2026.

Đại tá Trịnh Nguyên Sáng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Tình hình vận chuyển hàng hóa trái phép qua khu vực biên giới thời gian qua cơ bản được các lực lượng BĐBP và các lực lượng khác kiểm soát, ngăn chặn. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số đối tượng lén lút vận chuyển nhỏ lẻ mặt hàng thực phẩm đông lạnh, gia cầm giống và một số hàng tiêu dùng qua đường mòn biên giới thuộc địa bàn các xã Ba Sơn, Mẫu Sơn, Đồng Đăng…

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, thời gian qua, Phòng Nghiệp vụ đã phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng tăng cường lực lượng ở các tổ chốt, trạm kiểm soát. Trong tháng 8 và tháng 9/2026, lực lượng BĐBP đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý 38 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua khu vực biên giới.

Số vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua khu vực biên giới bị lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ trong khoảng 2 tháng vừa qua tăng gần gấp đôi so với thời điểm tháng 6 và tháng 7/2026, và tăng 6 vụ so với thời điểm cùng kỳ năm 2025. Đại tá Nông Quang Tám, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Thực hiện kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2026, Ban Chỉ huy đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ và các đồn biên phòng tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng kế hoạch phòng chống hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua khu vực biên giới, cửa khẩu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thuộc ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (ban chỉ đạo 389) các xã biên giới để phát hiện, xử lý vi phạm; tuyên truyền cư dân các thôn biên giới không tiếp tay, vận chuyển thuê hàng hóa trái phép qua biên giới cho các đối tượng buôn lậu.

Ngoài lực lượng BĐBP trên tuyến biên giới, thời gian này, ban chỉ đạo 389 các xã biên giới của tỉnh cũng tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2026; trong đó, trọng tâm là ngăn chặn các đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép ngay từ khu vực biên giới.

Bà Nông Thị Kim Oanh, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 xã Quốc Khánh cho biết: Từ nay đến cuối năm 2026 và thời điểm trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, Ban Chỉ đạo 389 xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức phối hợp chặt chẽ với lực lượng BĐBP quản lý địa bàn để tổ chức chốt chặn tại các đường mòn, lối tắt khu vực biên giới thuộc địa bàn quản lý, từ đó ngăn chặn triệt để tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, cũng như ngăn chặn các đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua khu vực biên giới.

Theo dự báo của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, trong 3 tháng cuối năm 2026, tình hình vận chuyển hàng hóa trái phép qua khu vực biên giới có thể tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn lậu. Vì vậy, để ngăn chặn các đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua khu vực biên giới, thời điểm này, lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục tăng tần suất tuần tra, kiểm soát khép kín toàn tuyến biên giới thuộc địa bàn quản lý. Đồng thời tiếp tục phối hợp, chia sẻ thông tin tình hình trên tuyến biên giới với các lực lượng chức năng chống buôn lậu, với ban chỉ đạo 389 các xã biên giới để tạo "lá chắn" ngăn dòng hàng lậu ngay từ biên giới, qua đó, không để hàng lậu thẩm lậu vào địa bàn nội địa.