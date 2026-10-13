Hổ mang chúa dài 2,5 mét bò vào sân nhà dân, trèo lên yên xe máy gây hoảng loạn

Theo tờ Detik, sự việc xảy ra tại làng Dukuhpicung, huyện Luragung, tỉnh Kuningan (Indonesia). Con rắn hổ mang chúa dài 2,5 mét đã bò vào nhà một người dân, trèo lên nằm trên yên xe máy trong giây lát trước khi trườn vào chuồng gà, gây không ít khó khăn cho lực lượng cứu hộ trong quá trình vây bắt.

Ông Andri Arga Kusuma, Trưởng phòng Cứu hỏa Kuningan, cho biết con rắn được phát hiện lần đầu vào khoảng 18h ngày 8/10 tại nhà của chị Yani (35 tuổi).

Thời điểm trên, cháu gái của chị Yani là Puspita Sari nhìn thấy con vật xuất hiện ở ngoài sân và trèo lên yên xe máy. Hoảng sợ trước kích thước lớn của con rắn độc, Puspita lập tức hô hoán, cầu cứu những người xung quanh.

Nghe tiếng la hét, hàng xóm nhanh chóng tập trung lại tìm cách xua đuổi con vật. Tuy nhiên, con rắn không chịu rời đi mà lại chui vào khu vực chuồng gà của gia đình. Lo ngại nguy hiểm, người dân không dám tiếp cận gần và lập tức trình báo cơ quan cứu hỏa địa phương.

Ngay khi nhận được tin báo, Sở Cứu hỏa Kuningan đã điều động 4 nhân viên tới hiện trường. Do con rắn ẩn nấp bên trong chuồng gà chật hẹp, các nhân viên cứu hộ gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận. Sau khoảng 5 phút nỗ lực xử lý, lực lượng chức năng đã khống chế và đưa được con rắn ra ngoài an toàn.

Qua sự việc trên, Sở Cứu hỏa Kuningan khuyến cáo người dân cần chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh và bịt kín các khe hở quanh nhà để ngăn chặn rắn xâm nhập. Theo cơ quan chức năng, loài bò sát này thường bò vào khu dân cư để săn bắt chuột, côn trùng hoặc tìm kiếm nơi trú ẩn ấm áp.