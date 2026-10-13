Tuần tra trong đêm, CSGT Ninh Bình xử phạt 12 người vi phạm, phạt hơn 43 triệu đồng

Cụ thể, tối 12/10, Phòng CSGT Công an tỉnh, phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 4, Công an xã Xuân Trường tổ chức cắm chốt, tuần tra lưu động công khai kết hợp hóa trang, mật phục, khép kín địa bàn xã Xuân Trường.

Xử lý tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đường trọng điểm (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Các tổ công tác tập trung tuần tra, kiểm soát vào khung giờ đêm và rạng sáng, triển khai quây ráp từ 19h30 tại các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm.

Lực lượng chức năng đồng thời kiểm tra người và phương tiện, chủ động phát hiện, ngăn chặn hành vi tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, ma túy và các vi phạm pháp luật khác.

Qua kiểm tra, các tổ tuần tra, kiểm soát đã lập hồ sơ xử phạt 12 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền hơn 43 triệu đồng; tạm giữ 5 xe mô tô, tước giấy phép lái xe một trường hợp và trừ điểm ba giấy phép lái xe.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu và đi sai phần đường.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với công an các xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm và rạng sáng; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tiến Anh