Đề nghị phạt tài xế tông tử vong nữ sinh ở Vĩnh Long đến 2,5 năm tù

Tại phiên tòa ngày 13/10, đại diện VKSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong.

Trình bày bản luận tội tại phiên tòa, đại diện Viện KSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long khẳng định căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả thẩm tra chứng cứ tại phiên tòa và lời khai của những người liên quan, có đủ cơ sở xác định bị cáo Bảo Trung đã vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây tai nạn khiến em Bảo Trân tử vong.

Theo đại diện Viện kiểm sát, căn cứ biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phương tiện liên quan, kết luận giám định cùng lời khai của bị cáo và người làm chứng, cơ quan tố tụng xác định Trung có lỗi hoàn toàn trong vụ tai nạn do vượt xe không bảo đảm an toàn. Việc Trân không chú ý quan sát được xác định là lỗi vi phạm hành chính.

Bị cáo Trung được người thân đưa đến tòa

Việc không tuân thủ quy định khi vượt xe đã dẫn đến cái chết của một nữ sinh còn trẻ, để lại mất mát không gì bù đắp được.

Đáng chú ý, sau khi con gái tử vong, cha của Trân đã dùng súng tự chế bắn vào đầu Trung, sau đó tự sát. Theo đại diện Viện kiểm sát, sự việc khiến nỗi đau của các gia đình càng thêm chồng chất, khi trong thời gian ngắn có hai người tử vong.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, đại diện VKSND nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung là nguy hiểm cho xã hội, tước đi mạng sống của người khác và gây ra nỗi đau thương, mất mát vô cùng to lớn.

Tuy nhiên, xem xét toàn diện vụ án, VKSND cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: thành khẩn khai báo, gia đình đã nộp 150 triệu đồng khắc phục một phần hậu quả, và bản thân bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức do chấn thương sọ não.

Từ những phân tích trên, đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Đồng thời, đề nghị buộc doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường 150 triệu đồng và bị cáo chịu trách nhiệm bồi thường các khoản chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại theo đúng quy định pháp luật.