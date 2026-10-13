Công an TP Huế quyết tâm xử lý nghiêm thanh thiếu niên gây rối trên đường phố

Ngày 13/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can, trong đó đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 8 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

7 đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo hồ sơ vụ án, tối 19/9, Nguyễn Văn Hợp (SN 2006, trú tại phường Thuận Hóa, TP Huế) bị một nhóm thanh niên không rõ lai lịch rượt đuổi, đánh tại khu vực cầu vượt Thủy Dương, phường Thanh Thủy (TP Huế). Đến khoảng 23h30 ngày 21/9, Hợp rủ thêm 3 đối tượng khác, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm thanh niên đã đánh mình.

Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Công Duẩn và đường Trần Duy Hưng, nhóm của Hợp gặp một nhóm thanh niên khác đang tụ tập giữa đường. Cho rằng đây là nhóm đã đánh mình, Hợp cùng các đối tượng đi cùng lao vào tấn công. Hai nhóm sau đó xảy ra ẩu đả, sử dụng hung khí truy đuổi, đánh chém nhau qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Nhóm thanh niên chạy xe tốc độ cao, lạng lách trên đường phố và dùng vỏ chai bia ném nhau trên đường phố.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị đang đấu tranh làm rõ vụ việc một nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí và ném chai bia trên đường phố. Trước đó, T.H.N.H (SN 2007, trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế) rủ một số thanh thiếu niên khác tụ tập “đi bão”, điều khiển xe mô tô thành đoàn, chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường phố. Sau khi tập hợp tại một số địa điểm, cả nhóm di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, mang theo ống tuýp kim loại.

Khi đến khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Hùng Vương, Đống Đa, Hà Nội, Bến Nghé và Lê Quý Đôn, nhóm của H. gặp một nhóm thanh niên khác. Cho rằng trước đó bị những người này ném vỏ chai bia, H. hô hào cả nhóm đuổi theo để đánh trả. Hai nhóm tiếp tục rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường. Sau đó, khi di chuyển đến khu vực phía nam cầu Phú Xuân, nhóm của H. bị một nhóm thanh niên khoảng 20–30 người ném đá và vỏ chai bia.

Thực nghiệm hiện trường nhóm thanh, thiếu niên chạy xe tốc độ cao, lạng lách trên đường phố.

Các đối tượng tiếp tục đến một quán trên đường Nguyễn Thái Học lấy thêm nhiều vỏ chai bia rồi quay lại cầu Phú Xuân ném về phía nhóm thanh niên trên. Trên đường rời đi, một số đối tượng còn vứt bỏ các ống tuýp kim loại tại khu vực Cửa Hữu. Đến nay, Phòng Cảnh sát Hình Sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi “Gây rối Trật tự công cộng” và đang tiếp tục điều tra xử lý.

Hay vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp với Công an phường An Cựu triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra và xác định, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Hưng (SN 2006, trú tại phường Vỹ Dạ, TP Huế) cầm đầu cùng nhiều đối tượng khác điều khiển xe mô tô di chuyển trên các tuyến đường nội thành với mục đích tìm kiếm, rượt đuổi các nhóm thanh thiếu niên khác.

Các đối tượng dùng hung khí để đánh nhau trên tuyến đường Văn Tiến Dũng và khu vực lân cận Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Lê Nhật Pháp (SN 2009, trú phường Phú Bài, TP Huế). Sau khi bị ném đá, vỏ chai bia và các vật dụng khác, nhóm của Hưng đã chuẩn bị hung khí gồm kiếm, gậy rồi quay lại để trả thù. Hai nhóm tiếp tục rượt đuổi, sử dụng hung khí và các vật dụng nguy hiểm để tấn công lẫn nhau trên tuyến đường Văn Tiến Dũng và khu vực lân cận Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế, gây mất an ninh trật tự công cộng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 9 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”;trong đó, bắt tạm giam 5 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các lực lượng xuất quân ngay sau lễ ra quân đợt cao điểm.

Công an TP Huế đang mở đợt cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn.

Qua các vụ việc trên, Công an TP Huế cảnh báo tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm, điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, sử dụng chai lọ làm hung khí để giải quyết mâu thuẫn là hành vi nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật. Đồng thời, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Công an TP Huế khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em; nhắc nhở thanh thiếu niên chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, không tụ tập gây rối, không mang theo hoặc sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Khi phát hiện các nhóm có biểu hiện vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý theo quy định.

Hiện, Công an TP Huế đang mở đợt cao điểm 60 ngày, đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, Tổ tuần tra 785 sẽ duy trì tuần tra, kiểm soát 24/7, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp tụ tập gây rối, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí và các hành vi gây mất an ninh, trật tự. Qua đó, quyết tâm răn đe, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để hình thành các nhóm thanh thiếu niên gây rối trên đường phố, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn bình yên và cuộc sống an toàn cho nhân dân.

Tại buổi lễ ra quân cao điểm 60 ngày, đêm; Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng và trách nhiệm được giao; triển khai đợt cao điểm với tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát cơ sở, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Tập trung rà soát, nhận diện những địa bàn, lĩnh vực, đối tượng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp để chủ động phòng ngừa, xử lý, không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ… Qua đó, góp phần làm sạch địa bàn, kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật, xây dựng môi trường an toàn, ổn định phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.