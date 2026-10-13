Bộ Công an gửi thư khen các đơn vị phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 117 tỷ đồng

Trong thư khen ngày 8/10, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác phòng, chống rửa tiền và tội phạm xuyên quốc gia.

Nội dung thư khen nêu rõ, lãnh đạo Bộ được báo cáo: Thời gian qua, Cục An ninh mạng đã phối hợp với Cục Đối ngoại, Công an tỉnh Phú Thọ và Cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bắt khởi tố 6 bị can, thu giữ nhiều tài sản có giá trị cùng nhiều tài liệu vật chứng khác.

Thư khen của Bộ Công an.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng hình thành đường dây phạm tội hoạt động xuyên quốc gia, có sự móc nối giữa đối tượng người nước ngoài với các đối tượng người Việt Nam, sử dụng thủ đoạn tinh vi và công nghệ cao lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng, luân chuyển tiền qua nhiều công đoạn để thực hiện hoạt động phạm tội.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh sự phối hợp chủ động, hiệu quả giữa đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an địa phương, thể hiện quan hệ hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra, một nhóm đối tượng người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Điển hình, ngày 10-3-2025, đã có 15 công dân người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ Việt Nam đồng) vào 3 tài khoản ngân hàng công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý.

Ngay khi chiếm đoạt được nguồn tiền bất chính khổng lồ này, các đối tượng lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các “chân rết” tại Việt Nam. Nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại vào ví điện tử cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1–2% trên mỗi giao dịch.

Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can, trong đó bắt tạm giam 3 bị can. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 xe ô-tô, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan phục vụ công tác điều tra.