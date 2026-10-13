Công an phường Thục Phán phát hiện 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Đối tượng N.V.D và H.T.V tại cơ quan Công an phường Thục Phán.

Các đối tượng gồm: H.V.Đ (sinh năm 2004), trú tại xã Đoài Dương, thu giữ 0,15 gam hêrôin; N.V.D (sinh năm 1995), trú tại xã Bạch Đằng, thu giữ 0,19 gam hêrôin; H.T.V (sinh năm 1988), trú tại xã Bạch Đằng và H.N.T (sinh năm 1993), trú tại xã Tĩnh Túc, thu giữ 0,15 gam hêrôin.

Hiện, Công an phường Thục Phán đang tiếp tục xác minh, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.

Việc liên tiếp phát hiện các vụ việc trên cho thấy sự chủ động của lực lượng Công an phường Thục Phán trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.