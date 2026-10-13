Cô gái bị người lạ dụ dỗ, mất liên lạc với gia đình được tìm thấy sau 6 giờ

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, khoảng 10h30 ngày 10/10, Công an xã Đoàn Kết tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.O (sinh năm 1979, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) về việc con gái là N.T.T (sinh năm 1998) bị người lạ dụ dỗ, dẫn đến đi lạc và mất liên lạc với gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đoàn Kết khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp tìm kiếm. Với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động, đến khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã tìm thấy chị T., kịp thời trấn an tinh thần, liên hệ với gia đình và hỗ trợ đưa chị trở về đoàn tụ với người thân an toàn.

Công an xã Đoàn Kết kịp thời trấn an tinh thần, hỗ trợ đưa chị T. trở về đoàn tụ với người thân an toàn.

Việc làm tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tận tụy, gần gũi và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Sau khi nhận lại con gái an toàn, gia đình chị T. đã gửi thư cảm ơn Công an xã Đoàn Kết vì sự hỗ trợ kịp thời.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo của người lạ; không tùy tiện đi theo hoặc làm theo yêu cầu của người không quen biết.

Khi phát hiện tình huống bất thường hoặc có người thân mất liên lạc, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.