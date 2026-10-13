Nữ diễn viên 54 tuổi bị bắt sau khi cắn tiếp viên hàng không, đá vào đầu cảnh sát

Theo PageSix và TMZ, diễn viên Selma Blair đã bị bắt ngày 11/10 sau khi đấm một tiếp viên và cắn một tiếp viên khác trên chuyến bay của hãng Delta Airlines. Các nguồn tin chia sẻ với TMZ rằng Selma Blair đã xô xát với phi hành đoàn khi máy bay đang trên đường đến sân bay John F. Kennedy. Hai tiếp viên đã bị thương và 1 người được đưa đến bệnh viện sau đó.

Selma Blair nhiều lần bị đưa khỏi chuyến bay. Ảnh: Page6

Nữ diễn viên đã bị khống chế trên máy bay và bị bắt ngay khi hạ cánh. Trong lúc ở trên xe cấp cứu đến bệnh viện, Selma Blair bị cáo buộc đã liên tục đá vào đầu một cảnh sát. Chưa hết, khi đến bệnh viện, diễn viên tiếp tục tấn công một y tá. Người này sau đó đã nộp đơn tố cáo Selma Blair.

Nữ diễn viên 54 tuổi đang đối mặt với 2 cáo buộc vì hành vi tấn công cảnh sát và y tá cùng 1 cáo buộc liên quan sự cố trên chuyến bay.

Đại diện của Selma Blair chia sẻ với Page Six: "Ngay khi hạ cánh, Selma Blair nhận được sự chăm sóc y tế kịp thời và hiện tại sức khỏe đã ổn định".

Selma Blair khóc khi xuất hiện tại toà tối 12/10. Ảnh: New York Daily News

Cũng theo Page Six, Selma Blair đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Xuất hiện tại toà vào tối 12/10, ngôi sao 54 tuổi của phim Legally Blonde tuyên bố không nhận tội sau khi bị cáo buộc 2 tội danh tấn công cấp độ 2.

Tại toà, luật sư Shawn Barnes cho biết nữ diễn viên đã bỏ lỡ thuốc điều trị bệnh đa xơ cứng và bị ngã đập đầu dẫn tới hành vi nói trên. "Cô ấy đã lên máy bay sau khi nhiều ngày làm việc trong tình trạng mệt mỏi. Những yếu tố này cùng với độ cao dẫn đến tình trạng nhầm lẫn và mất phương hướng nghiêm trọng", Shawn Barnes biện hộ cho Selma Blair trước toà.

Vụ án đã bị hoãn lại cho đến ngày 19/1 để chờ điều tra bổ sung. Nếu bị kết án, Selma Blair đối mặt với mức án từ 2 đến 7 năm tù.

Đây không phải là lần đầu tiên Selma Blair bị đưa ra khỏi máy bay. Tháng 6/2016, nữ diễn viên từng gây náo loạn trên một chuyến bay đến Los Angeles sau khi uống thuốc với rượu. Selma Blair sau đó được đưa ra khỏi máy bay bằng băng ca và cấp tốc chuyển đến một bệnh viện.

Trong cuốn hồi ký Mean Baby: A Memoir of Growing Up ra mắt năm 2022, Selma Blair thú nhận đã từng cắn Kate Moss, Sienna Miller và Seth MacFarlane.

Selma Blair sinh năm 1972, từng được chú ý qua các phim Cruel Intentions, The Sweetest Thing, Hellboy, Legally Blonde...

Page Six đưa tin vụ việc: