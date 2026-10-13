Cà Mau: Phát hiện cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp vi phạm niêm yết giá

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra mặt hàng phân bón tại cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau.

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau, thực hiện chỉ đạo của Chi cục về kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2026, Đội Quản lý thị trường số 8 đã chủ động triển khai các nội dung kiểm tra theo Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 130/QĐ-QLTTCM ngày 17/8/2026.

Đến ngày 9/10/2026, đơn vị đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra chuyên đề, tiến hành kiểm tra 2 tổ chức kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và thức ăn, thuốc thú y thủy sản.

Kiểm tra các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật tại cơ sở kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện vi phạm. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau.

Qua kiểm tra, các tổ chức kinh doanh nhìn chung cơ bản chấp hành quy định của pháp luật. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện một tổ chức kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vi phạm quy định về niêm yết giá hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và tiến hành xử lý theo quy định.

Thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 8 tiếp tục bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu, nhất là vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất theo mùa vụ. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và các vi phạm khác theo quy định của pháp luật./.