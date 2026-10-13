Chiếc ví đánh rơi có tài sản giá trị và giấy tờ quan trọng được trao lại cho chủ nhân

Thiếu tá Trần Huy Thọ cùng tổ công tác trao lại chiếc ví cho chị Quàng Thị Lả. Ảnh: Quàng Hùng

Ngày 11/10, Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Chiềng Khương khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực nói trên đã nhặt được một chiếc ví bên trong có: 1 đôi khuyên tai màu vàng, 1 lắc bạc, 3 thẻ căn cước công dân, 2 thẻ Bảo hiểm y tế và 187.000 đồng.

Sau khi nhặt được, đồng chí Thọ đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời đăng trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm người đánh rơi để trả lại.

Đến 20 giờ cùng ngày, chị Quàng Thị Lả, trú tại bản Chiềng Xôm, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La là chủ ở hữu chiếc ví đã nhận được thông tin và kết nối với đơn vị.

Đơn vị đã bàn giao lại chiếc ví mà chị Lả đánh rơi. Chị Lả cho biết, trong khi đi xe máy từ bản xuống thăm mẹ đẻ ở bản Quyết Tâm, xã Chiềng Khương, chị đã đánh rơi chiếc ví. Tuy giá trị vật chất không qua lớn nhưng với bản thân chị đó là phần tài sản mà chị đã tích cóp bấy lâu nay. Chị Lả xúc động chia sẻ: Thật may mắn, tôi xem Faceboook thấy các chú ở Đồn Biên phòng Chiềng Khương đăng thông tin về việc nhặt được chiếc ví, tôi đã mau chóng liên hệ và được nhận lại toàn bộ tài sản của mình. Tôi thật sự rất cảm ơn các chú bộ đội Đồn Biên phòng Chiềng Khương.