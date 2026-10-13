Khởi tố hai cha con vì giúp 9 tàu cá qua mặt hệ thống giám sát

Theo Công an thành phố Quảng Ninh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tư (SN 1991) và Trần Xuân Trọng (SN 1966), cùng trú tại thôn Thạch Bắc, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa, về tội "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử", quy định tại khoản 2, Điều 287 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Văn Tư và Trần Xuân Trọng (từ trái sang) tại Cơ quan Công an. Ảnh: CAQN

Cụ thể, ngày 14/7/2026, trong quá trình kiểm tra một bè mảng làm bằng gỗ, xốp (không có số đăng ký) đang neo đậu tại vùng biển đặc khu Cô Tô (thành phố Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện 9 thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) được cất giấu trên phương tiện.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định bè mảng trên do Trần Xuân Trọng quản lý. Các thiết bị VMS thu giữ đều thuộc những tàu cá khác đang hoạt động trên biển.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 7/7/2026, Trần Văn Tư đã liên hệ, thỏa thuận với 9 chủ tàu cá để tháo thiết bị giám sát hành trình khỏi phương tiện. Sau đó, Tư chỉ đạo bố đẻ là Trần Xuân Trọng tiếp nhận toàn bộ số thiết bị này, đưa về lắp đặt và cất giấu trong cabin bè mảng do ông Trọng quản lý, tạo điều kiện cho các tàu cá vào vùng biển đánh bắt thủy sản trái phép.

Theo cơ quan điều tra, hành vi tổ chức tháo gỡ, cất giấu trái phép 9 thiết bị VMS của hai bị can đã gây cản trở, rối loạn hoạt động của hệ thống giám sát, quản lý tàu cá. Tổng thời gian được xác định là 163 giờ 11 phút, với mục đích thu lợi bất chính.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các chủ tàu cá và những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản phải chấp hành nghiêm quy định về lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Mọi hành vi tự ý tháo gỡ, cất giấu, đấu nối trái phép thiết bị VMS nhằm trốn tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.