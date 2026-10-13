Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo tiền tỷ

Cán bộ Công an xã Lộc Hà kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Đối tượng tự xưng Công an liên tục đe dọa, thao túng tâm lý và yêu cầu ông C. cung cấp thông tin sổ tiết kiệm, ảnh căn cước công dân và các dữ liệu cá nhân liên quan để phục vụ điều tra. Tiếp đó, đối tượng hướng dẫn đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm (1,5 tỷ đồng) để chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định. Sáng 12-10, khi ông C. đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền thì nhân viên tại đây nhận thấy những dấu hiệu bất thường nên điện báo với Công an xã Lộc Hà đến xác minh, ngăn chặn kịp thời. Nhờ đó, ông C. không bị lừa mất số tiền 1,5 tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo.