Hủy tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế chỉ mất 3-5 phút

Cục Thuế vừa thông tin những nội dung người nộp thuế cần lưu ý để chủ động thực hiện nghĩa vụ, trong đó có các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành thủ tục về mã số thuế hoặc còn nợ thuế quá hạn.

Những trường hợp có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06), nhóm đối tượng liên quan gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc diện cơ quan thuế đã thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Sau 90 ngày kể từ ngày thông báo, nếu người nộp thuế chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế sẽ thông báo về việc dự kiến tạm hoãn xuất cảnh.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành các thủ tục liên quan, cơ quan thuế sẽ thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Như vậy, theo mốc thời gian nêu trên, người nộp thuế có tổng cộng 120 ngày để xử lý thủ tục trước khi bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể hoặc thuộc các trường hợp khác không thuộc trạng thái 06, điều kiện về số tiền thuế nợ và thời gian quá hạn được xác định theo từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh có thể thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh khi số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Đối với người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, điều kiện là đơn vị có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Trước 30 ngày ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế gửi thông báo đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế và công khai trên website ngành thuế. Nếu hết thời hạn này mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ để đưa số tiền thuế nợ xuống dưới ngưỡng quy định, cơ quan thuế sẽ thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Ngoài ra, người nước ngoài có khoản thuế nợ quá hạn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cần chủ động xử lý theo quy định. Tương tự, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài cần hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế còn tồn đọng trước khi xuất cảnh.

Cách xử lý để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

Với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06), có hai hướng xử lý là khôi phục mã số thuế hoặc làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Nếu đề nghị khôi phục mã số thuế, người nộp thuế cần hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan theo quy định. Đồng thời, số thuế nợ còn phải nộp phải giảm xuống dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh và dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Người nộp thuế cần hoàn thành các thủ tục trong 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, người nộp thuế có thể thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh.

Trường hợp không tiếp tục hoạt động, người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành các hồ sơ liên quan. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ hướng dẫn các thủ tục cần thiết tùy tình trạng cụ thể.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể và các trường hợp khác không thuộc trạng thái 06, cách xử lý là hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để đưa tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp xuống dưới ngưỡng quy định.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh cần đưa số thuế nợ xuống dưới 50 triệu đồng; doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã cần đưa số thuế nợ xuống dưới 500 triệu đồng.

Người nộp thuế có thể nộp tiền qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công của cơ quan thuế. Khi khoản nộp được ghi nhận và số thuế nợ còn phải nộp giảm xuống dưới ngưỡng quy định, thông tin hướng dẫn của cơ quan thuế nêu thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khoảng 3-5 phút.

Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, việc xử lý cũng cần gắn với hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định áp dụng cho từng trường hợp. Người nộp thuế có thể tham khảo các kênh nộp thuế điện tử hoặc liên hệ cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn.

Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên kiểm tra thông báo và tình trạng nghĩa vụ thuế trên tài khoản giao dịch thuế điện tử; nộp thuế đúng hạn, rà soát các khoản nợ và chủ động xử lý khi nhận được thông báo.

Bên cạnh đó, người nộp thuế cần duy trì hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cập nhật thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi. Trường hợp không còn hoạt động kinh doanh, người nộp thuế nên chủ động thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định để tránh phát sinh vướng mắc khi xuất cảnh.