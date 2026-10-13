Khen thưởng học sinh lớp 12 dũng cảm, đương đầu với cẩu tặc

Trước đó, tối 25/9/2026, trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, em Phạm Trần Tuấn Phong (SN 2009, trú tại tổ dân phố Mỹ Độ, phường Đa Mai, TP Bắc Ninh) phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy Sirius không biển kiểm soát có hành vi bắt trộm chó của người dân. Ngay lập tức, em Phong đã hô hoán để người dân xung quanh biết và hỗ trợ.

Bị phát hiện, 2 đối tượng liền bỏ chạy. Lợi dụng lúc em Phong không đề phòng, chúng bất ngờ điều khiển xe từ phía sau áp sát, dùng gậy và kiếm chém nhiều nhát vào vùng đầu và tay em. Dù bị tấn công bất ngờ và bị thương, em Phong vẫn dũng cảm chống trả, xô ngã đối tượng, khiến các đối tượng phải bỏ chạy. Em Phong sau đó đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Ngay sau khi nhận tin báo, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây án là Vũ Ngọc Thương (SN 1996 trú tại phường Bắc Giang) và Trịnh Văn Cương (SN 1992, trú tại xã Mỹ Thái). Được biết, cả 2 đối tượng này đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản, riêng đối tượng Thương có thêm 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 8/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về các tội danh trộm cắp tài sản, sử dụng vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích.

Ghi nhận hành động dũng cảm tố giác và đấu tranh với tội phạm, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh đã ký Quyết định thưởng cho em Phạm Trần Tuấn Phong số tiền 15 triệu đồng trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố, đồng thời Giám đốc Công an TP Bắc Ninh cũng quyết định tặng Giấy khen cho em Phong.

Hành động dũng cảm của em Phong không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật cao của thế hệ trẻ, mà còn là tấm gương sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực vì cộng đồng.