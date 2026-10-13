Tạm giữ đối tượng đột nhà cô ruột cướp tài sản trong đêm

Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 12/10, Cường dùng xà beng cạy cửa đột nhập vào nhà bà L.T.T (cùng trú tại địa phương, là cô ruột Cường) để tìm tài sản lấy trộm. Cường lên lầu thì thấy bà T. đang nằm ngủ, sợ bị phát hiện nên Cường nảy sinh ý định khống chế bà Thi để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lâm Tuấn Cường khai nhận tại Cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm

Cường xông vào đè người bà T. rồi đe dọa sẽ giết nếu bà tri hô, nên bà T. không phản ứng. Cường lấy 2 chiếc vòng vàng 24K trên tay và sợi dây chuyền vàng 18K trên cổ của bà T.

Cường tiếp tục dùng dây trói tay, dùng khăn nhét vào miệng bà T. và dùng gối che mặt của bà T. rồi mở tủ lấy 11 chiếc nhẫn vàng 24K; 1 sợi dây chuyền 4 chỉ vàng 18 K; 12 chiếc vòng simen khoảng 6 chỉ vàng 18K; 1 lắc tay khoảng 6 chỉ vàng 18K; 1 đôi bông tai 5 phân vàng 18K; các đồ trang sức bằng bạc...

Lực lượng Công an kiểm đếm số tài sản thu hồi. Ảnh: Tiến Tầm

Tổng số tài sản Cường cướp được khoảng trên 400 triệu đồng. Sau khi lấy tài sản xong Cường tẩu thoát khỏi hiện trường, còn bà T. tự cởi trói, điện thoại cho người thân và trình báo Công an xã Chợ Vàm.

Qua làm việc với bị hại, lực lượng Công an nhanh chóng xác định và mời Cường về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, bước đầu Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Vụ việc tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo pháp luật.