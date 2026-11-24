Rèn chữ

Một thời để nhớ

Ba mươi năm sau ngày ra trường, những người bạn cùng lớp cấp ba chúng tôi lại có dịp gặp mặt. Sau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, loanh quanh thế nào rồi chúng tôi lại trở về với chuyện đứa giỏi văn được thầy đọc bài để khoe trước lớp và cả đứa học dở văn, điểm thấp nhất cũng được thầy khoe trước lớp. Ở độ tuổi mà mỗi đứa đều gần như đã đi hết những buồn vui đời người, những thằng đàn ông như bạn tôi vẫn kể vanh vách tên đứa này bị thầy giáo phê “chữ xấu, cẩu thả như… thả cẩu”; đứa kia thầy lại phê: “Có ý, nhưng chữ lộn xộn như rau khoai trộn rau muống”… Cả nhóm cười vui như thể những năm tháng học trò vẫn còn đây.

Cười ra nước mắt với nỗi ngại ngùng một thời của các khổ chủ ấy, chúng tôi vẫn nhớ và kể vanh vách đúng tên của những bạn trai có chữ viết thanh thoát, rõ ràng và chân phương. Ba mươi năm, mỗi chúng tôi đều đã đi qua biết bao đổi thay. Có những chuyện quan trọng của thời đi học giờ chẳng còn ai nhớ rõ. Vậy mà nét chữ của một người bạn, một lời phê của giáo viên dạy văn lại có sức sống bền bỉ đến thế. Giữa những cảm xúc ấy, tôi nhận ra, chúng tôi có thể nhầm lẫn họ, tên lót của bạn, nhưng nét chữ của rất nhiều người vẫn được bạn bè ghi nhớ rất rõ. Khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi, khi máy tính và điện thoại thông minh ngày càng phổ biến, những thế hệ như các con tôi có còn nhớ về nét chữ của bạn bè mình theo cách chúng tôi đang nhớ?

Chúng ta đều hiểu rằng, từ khi loài người có chữ viết, chữ viết tay đã gắn bó với đời sống con người. Những nét chữ khác nhau hiện diện mỗi ngày trên trang giấy, trong những cuốn lưu bút, những mẩu giấy chuyền tay, những dòng bày tỏ vụng về. Theo thời gian, chúng trở thành dấu hiệu để chúng ta nhận ra nhau. Có những nét chữ chẳng đẹp theo bất kỳ khuôn mẫu nào, nhưng lại rất riêng, kiểu như một dấu ấn khó trộn lẫn của người viết. Và thật thú vị, ba mươi năm sau, chúng tôi không còn quan tâm ai viết đẹp hơn ai. Những nét chữ được nhắc lại chỉ còn mang theo niềm vui của một thanh xuân thật trong trẻo.

Đến đây, tôi lại chạnh lòng nghĩ đến cậu con trai thuộc thế hệ gen Z của mình.

Trước ngày khai giảng lớp 1 khoảng một tháng, tôi gửi con trai cho một cô giáo hàng xóm để con được làm quen với cách cầm bút, cách đi nét chữ. Lo con chậm hơn so với nhiều bạn, nhưng con đã bắt đầu rất nhanh và luôn nhận được lời khen động viên của cô giáo. Và vì con có nét chữ đều, dứt khoát và đủ độ mềm mại ở những góc cong, con luôn được cô giáo chọn tham gia hội thi “Vở sạch chữ đẹp” ở trường.

Vậy nhưng, sự an tâm của tôi đã không được kéo dài. Lên cấp 2, chữ con bắt đầu không còn ngay hàng thẳng lối, to nhỏ lộn xộn, có những trang viết đến mức ngay khi được ba mẹ yêu cầu đọc lại, con cũng không đọc ra. Rồi một ngày, cô giáo của con nhắn về: “Chị ơi, nhắc cháu về chữ viết giúp em. Em thấy cháu không viết chữ mà kiểu như đang viết mật thư cho cô vậy!”.

Khi chia sẻ lời nhận xét của cô giáo với con, con chỉ tủm tỉm cười: “Mình cần chi viết chữ đẹp hả mẹ, chỉ cần đọc ra là được mà. Thời đại ni muốn chi đã có máy tính, điện thoại rồi mẹ”. Nghe con nói, tôi không buồn, chỉ thầm nghĩ, cuộc chiến rèn chữ của hai mẹ con xem ra sẽ còn lắm gian nan.

Thực ra, tôi hiểu lý lẽ của con. Chính tôi cũng đang sống và làm việc trong thời đại mà phần lớn văn bản được tạo ra trên máy tính. Những con chữ đều đặn, ngay ngắn xuất hiện trên màn hình chỉ sau vài thao tác. Bằng cách này, chúng ta có thể viết nhanh hơn, sửa chữa dễ dàng hơn, lưu trữ thuận tiện hơn và chia sẻ những điều mình viết đến bất cứ đâu. Việc viết tay, vì thế không còn gắn với mỗi chúng ta như trước.

Hiểu vậy, nên tôi xác định không đòi hỏi con phải có những trang vở đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Điều tôi muốn trước hết rất đơn giản: Con viết để người khác có thể dễ dàng đọc được. Và xa hơn một chút, tôi muốn con giữ được một nét chữ của riêng mình, rõ ràng, chân phương như tôi kỳ vọng từ con. Bởi đơn giản, dù mỗi người có một cách viết khác nhau, nhưng bằng cách nào đó, chữ viết tay luôn mang dấu ấn rất riêng của người đã tạo ra nó. Và, tôi muốn con hiểu và luôn nhớ rằng, việc quan tâm đến người khác có đọc được chữ viết hay không cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng trong giao tiếp.

Nét người ở lại

Công việc của tôi hiện nay gần như hoàn toàn thực hiện trên máy tính, nhưng tôi vẫn giữ thói quen viết tay từ năm 16 tuổi: chép lại những câu thơ, câu văn mình yêu thích và viết nhật ký khi có thời gian. Hết cuốn sổ này đến cuốn sổ khác, những trang viết ấy đã trở thành một phần đời sống riêng của tôi. Với tôi, đó không hẳn chỉ là thói quen mà còn là cách tôi lưu giữ tôi trên nét chữ của chính mình.

Trang thơ viết tay

Thỉnh thoảng giở lại những cuốn sổ cũ, tôi nhận ra nét chữ của mình đã thay đổi. Những nét chữ có phần góc cạnh của tuổi 16 dần trở nên đều hơn, tròn trịa hơn, và theo cảm nhận của tôi, đã có chút đằm thắm hơn. Cùng với những câu chữ từng chép lại, từng dòng nhật ký, tôi như được gặp lại chính mình của những năm tháng đã qua.

Đến nay, tôi vẫn còn giữ những lá thư tay của ông nội gửi cho cô cháu gái khi tôi vào đại học xa nhà. Trong chiếc hộp lưu giữ ký ức ấy, còn có cả những lá thư của mẹ, chị gái, bạn bè viết cho mình thuở Internet và Yahoo mới bắt đầu trở nên quen thuộc. Giữa rất nhiều thứ đã đổi thay theo năm tháng, tôi vẫn giữ nguyên vẹn những lá thư ấy bởi đơn giản, với tôi, đó là những dòng chữ của những người tôi thương yêu.

Ông nội tôi đã mất 25 năm. Vậy mà những lúc cần một góc an yên cho riêng mình, tôi lại lấy những lá thư ông viết ra đọc. Từ những dòng chữ ấy, tôi như nghe lại giọng nói của ông, nhìn thấy gương mặt, ánh mắt ông từng dành cho tôi trong những lần trò chuyện. Cứ thế, nỗi buồn dường như nhỏ bé lại, hóa giản đơn. Có lẽ vì vậy mà tôi chưa bao giờ coi những lá thư ấy là những trang giấy cũ.

Tôi cũng giữ những lá thư của mẹ, chị gái và bạn bè theo cách ấy. Cũng nhờ vậy, tôi càng hiểu vì sao cuộc hội ngộ sau ba mươi năm của chúng tôi lại rộn ràng đến vậy khi nhắc về chữ viết của bạn bè. Giữa chúng tôi, dù có thể khác nhau về mức độ gắn bó và cảm xúc, nhưng những nét chữ ấy lại là ký ức kỳ diệu đưa chúng tôi cùng trở về, gặp nhau ở những tháng năm vô tư, vô lo không bao giờ trở lại.

Với tôi, “cuộc chiến” rèn chữ với con trai có lẽ vẫn còn dài. Tôi cũng không biết rồi đây, từ những đổi thay của công nghệ, chữ viết tay sẽ còn giữ vị trí nào trong đời sống của những thế hệ sau. Chỉ biết rằng, trên tủ sách gia đình tôi vẫn có những cuốn sổ lưu giữ nét chữ của mình hơn 30 năm qua; hai mươi lăm năm sau ngày ông nội mất, tôi vẫn thấy ông gần gũi qua những dòng thư trên trang giấy ngả màu.

Có lẽ, mỗi người trong chúng ta đều từng nhớ một nét chữ thân quen như thế - một nét chữ chỉ cần thoáng nhìn đã đủ gợi nhớ một người, một khoảng đời!

Và biết đâu, khi đọc đến những dòng này, bạn cũng vừa nhớ ra một nét chữ thân quen nào đó trong cuộc đời mình.