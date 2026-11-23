Việc cha mẹ kỳ vọng con "ngoan" đôi khi lại khiến con nghĩ phải chiều lòng tất cả mọi người để được thương. Ảnh: Pexels.

Không ít phụ huynh kỳ vọng con mình không bao giờ phàn nàn, luôn đồng ý và sẵn sàng làm mọi thứ để người khác vui. Nhưng nếu mong muốn đó khiến trẻ nhầm tưởng rằng phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người mới được yêu thương thì phải làm sao?

Từ kinh nghiệm tiếp xúc với hơn 200 gia đình trong quá trình tham vấn cách nuôi dạy con, Reem Raouda, chuyên gia, tác giả người Mỹ, nhận thấy thói chiều lòng người khác có thể bắt đầu từ những khoảnh khắc rất đỗi bình thường, xuất phát từ thiện chí ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Bà đúc rút rằng phụ huynh nên xem lại 6 thói quen nuôi dạy con, tránh để con lệch hướng.

Khen con "dễ tính" thay vì khuyến khích con thành thật

Chúng ta thích khen con dễ tính, nhất là khi con hiếm khi than phiền hay đòi hỏi. Nhưng khi sự dễ tính nhận được sự tán thưởng, trẻ có thể bắt đầu tin rằng nhu cầu của mình là gánh nặng và cảm xúc của mình tốt nhất nên giữ cho riêng mình.

Thay vào đó, cha mẹ nên dành chỗ cho sự thất vọng, bực bội và bất đồng của con, kể cả khi điều đó bất tiện. Con cần biết rằng mình không cần lúc nào cũng vui vẻ hay đồng tình mới được bố mẹ chấp nhận.

Coi sự bất đồng là hỗn láo

Khi con chất vấn quyết định của bố mẹ, phụ huynh rất dễ bật ra những câu như "Không được cãi" hay "Vì bố mẹ nói thế". Nhưng nếu liên tục dập tắt ý kiến của con, chúng ta có thể đang dạy con rằng có tiếng nói đồng nghĩa với việc đánh đổi sự gắn kết với bố mẹ.

Trong trường hợp này, bà Raouda khuyên phụ huynh nên tách bạch hành vi thiếu tôn trọng với việc khác biệt quan điểm. Bạn có thể nói: "Con không cần đồng ý với bố/mẹ. Bố/mẹ muốn hiểu con nghĩ gì”.

Khiến con phải chịu trách nhiệm cho nỗi thất vọng của bố mẹ

Những câu bắt đầu bằng "Bố mẹ đã làm tất cả vì con mà…" nghe có vẻ vô hại, nhưng có thể khiến con cảm thấy mình phải gánh trách nhiệm về tâm trạng của cha mẹ.

Khi nghe những lời này sau lúc mắc lỗi, trẻ có thể lo nghĩ làm sao để bố mẹ vui lên thay vì suy ngẫm xem mình đã sai ở đâu. Dần dần, con có thể nhầm lẫn giữa việc ngoan với việc làm người khác hài lòng.

Từ góc độ chuyên gia, bà Raouda gợi ý phụ huynh nên xử lý hành vi của con thay vì khiến con mang cảm giác tội lỗi vì làm bố mẹ thất vọng. Theo bà, trẻ cần học cách chịu trách nhiệm cho hành động của mình, chứ không phải gánh việc xoa dịu cảm xúc của cha mẹ.

Thưởng cho con vì nhường nhịn người khác

Chúng ta khen con khi biết chia sẻ, nhượng bộ và để người khác được như ý. Nhưng khi sự hy sinh bản thân liên tục được tán dương, trẻ có thể bắt đầu tin làm người tốt nghĩa là đặt mình xuống cuối cùng.

Cha mẹ cần dạy con lòng tốt không đòi hỏi sự hy sinh, cho con biết con có quyền từ chối tham gia, nói ra điều mình muốn hoặc không chia sẻ thứ gì đó. Việc ai đó thất vọng không mặc nhiên có nghĩa là con đã làm sai.

Dạy lễ phép nhưng không dạy ranh giới

Chúng ta dạy con nói "xin", "cảm ơn" và "xin lỗi", nhưng mấy khi dạy con rằng con được phép nói "không"?

Khi con bị yêu cầu ôm họ hàng, chia sẻ mọi thứ hay đồng ý chỉ để tránh làm mất lòng ai, con có thể học được rằng sự thoải mái của người khác quan trọng hơn của chính con.

Tác giả cuốn Foundations: 8 Weeks to Heal, Break the Cycle, and Become the Safe Parent Your Child Needs khuyên phụ huynh cho con biết con có thể không đồng ý với người lớn, từ chối một cái ôm hay bày tỏ quan điểm khác mà không bị coi là bất lịch sự hay thiếu tôn trọng. Tôn trọng là đối xử với người khác một cách chu đáo, chứ không phải tự động làm theo mong muốn của họ.

Chính chúng ta là tấm gương "chiều lòng người"

Trẻ để ý khi chúng ta gật đầu dù đã quá tải, xin lỗi cho những điều không phải lỗi của mình, hay né tránh những cuộc trò chuyện khó vì sợ làm ai phật ý.

Chúng ta có thể bảo con phải biết bảo vệ bản thân suốt ngày, nhưng nếu con thấy bố mẹ liên tục bỏ rơi nhu cầu của chính mình để giữ hòa khí, con sẽ học được một bài học hoàn toàn khác.

Vì thế, cha mẹ hãy để con thấy mình đặt ra ranh giới, nói lên nhu cầu của mình và lịch sự làm người khác thất vọng khi cần thiết. Cho con thấy nói "không" không khiến một người trở nên ích kỷ, và những mối quan hệ lành mạnh có thể vượt qua bất đồng.

Nuôi dạy một đứa trẻ tự tin là dạy con rằng tử tế và quan tâm người khác không nhất thiết phải đánh đổi bằng việc đánh mất chính mình. Bởi mục tiêu không phải là nuôi một đứa trẻ được mọi người yêu mến, mà là nuôi một đứa trẻ không phải đánh mất bản thân để được yêu mến.