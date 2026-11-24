Nhịp sống hiện đại bận rộn khiến nhiều nhân viên văn phòng phải ngồi lâu, ít vận động. Cùng với chế độ ăn nhiều chất béo, dầu mỡ từ các bữa ăn kiểu quán trà và thói quen uống trà sữa, nước ngọt nhiều đường, gan nhiễm mỡ đang trở thành bệnh mạn tính phổ biến ở đô thị. Theo thống kê, cứ 3-4 người trưởng thành thì có một người mắc tình trạng này.

Nhiều người lầm tưởng gan nhiễm mỡ chỉ đơn giản là tình trạng tích tụ mỡ trong ổ bụng, không gây đau đớn nên thường bỏ qua. Tuy nhiên, dữ liệu lâm sàng cho thấy nếu tình trạng viêm gan kéo dài, bệnh có thể tiến triển thành xơ hóa gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan.

Theo HK01, bác sĩ Lâm Dương Triều, chuyên gia về tiêu hóa và gan mật tại Đài Loan (Trung Quốc), dẫn các nghiên cứu y học mới cho biết uống cà phê đen không đường và nước ép cà chua nấu chín với lượng vừa phải mỗi ngày có thể giúp giảm đáng kể lượng mỡ trong gan. Một số nghiên cứu ghi nhận những thay đổi tích cực sau 12 tuần sử dụng liên tục.

Cà phê không đường là lựa chọn được khuyến nghị trong chế độ ăn uống hướng đến sức khỏe gan. Ảnh: Shutterstock.

Người uống nhiều cà phê ít mắc ung thư gan hơn

Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Clinical Gastroenterology and Hepatology mang đến thông tin đáng chú ý về cà phê và sức khỏe gan.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Ngân hàng sinh học Anh, theo dõi hơn 350.000 người trưởng thành trong 13 năm. Kết quả cho thấy uống cà phê có liên quan đến nguy cơ bệnh gan thấp hơn, rõ nhất ở mức 3-4 tách mỗi ngày.

Ở nhóm uống từ 5 tách trở lên mỗi ngày, nguy cơ ung thư gan thấp hơn 47%, nguy cơ xơ gan thấp hơn 32% và tỷ lệ tử vong liên quan đến gan thấp hơn 42% so với người không uống cà phê.

Đây là nghiên cứu quan sát, cho thấy mối liên hệ chứ chưa chứng minh cà phê trực tiếp bảo vệ gan. Ngoài ra, cà phê trong nghiên cứu chủ yếu là cà phê hòa tan, cà phê xay pha loãng, khác với ly cà phê phin đậm đặc phổ biến ở Việt Nam.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên cà phê ít hoặc không đường. Một ly cà phê sữa đá có thể chứa khoảng 20 g đường từ sữa đặc. Uống nhiều ly mỗi ngày dễ khiến lượng đường vượt khuyến nghị, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ thay vì bảo vệ gan.

Đáng chú ý, lợi ích tích cực được ghi nhận ở cả cà phê thông thường có caffeine và cà phê khử caffeine (decaf). Hai loại không có sự khác biệt đáng kể về tác động bảo vệ gan và phòng ngừa ung thư.

Các nhà khoa học cho rằng những hợp chất chống oxy hóa trong cà phê, như axit chlorogenic, có thể đóng vai trò quan trọng. Các hợp chất này có khả năng chống viêm, trung hòa gốc tự do, qua đó góp phần hạn chế tổn thương tế bào gan và làm chậm quá trình xơ hóa.

Uống nước ép cà chua nấu chín 12 tuần giúp giảm đáng kể lượng mỡ trong gan

Bên cạnh cà phê đen, một loại đồ uống khác giúp bảo vệ gan là nước ép cà chua nấu chín.

Một thử nghiệm lâm sàng cho thấy bệnh nhân gan nhiễm mỡ sử dụng nước ép cà chua nấu chín giàu carotenoid, chẳng hạn phytoene (tiền chất trong quá trình hình thành lycopene), liên tục trong 12 tuần có chỉ số CAP (thông số suy giảm có kiểm soát, dùng để đánh giá lượng mỡ trong gan) giảm 33 dB/m. Kết quả này tốt hơn đáng kể so với nhóm đối chứng sử dụng nước sốt cà chua thông thường bán trên thị trường.

Các chuyên gia giải thích cà chua chứa hàm lượng cao lycopene và carotenoid, là những chất chống oxy hóa tự nhiên. Đặc biệt, khi được đun nóng, khả năng hấp thu các chất chống oxy hóa tan trong chất béo của cà chua có thể tăng lên, giúp cơ thể sử dụng chúng hiệu quả hơn.

Sau khi được hấp thu vào máu và vận chuyển đến gan, những chất chống oxy hóa này có thể góp phần ức chế quá trình peroxy hóa lipid, giảm stress oxy hóa trong tế bào gan. Qua đó, chúng có thể hạn chế sự tích tụ chất béo trong mô gan.

Cà chua chứa lycopene và nhiều hợp chất chống oxy hóa có thể góp phần hạn chế stress oxy hóa tại gan. Ảnh: Magnific.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo không nên tùy tiện sử dụng nước ép cà chua đóng hộp bán tại cửa hàng tiện lợi. Nhiều sản phẩm nước ép trái cây và rau củ chế biến sẵn có thể được bổ sung đường tinh luyện, siro ngô giàu fructose (HFCS) hoặc lượng muối cao để cải thiện hương vị.

Fructose dạng lỏng được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Khi tiêu thụ quá nhiều, chất này có thể làm tăng tổng hợp triglyceride, từ đó góp phần khởi phát hoặc làm trầm trọng thêm bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD).

Theo gợi ý từ các thử nghiệm lâm sàng, cách bổ sung cà chua được đề xuất gồm:

- Ăn khoảng 200 g cà chua tươi mỗi ngày để giữ lại vitamin C tan trong nước và các polyphenol.

- Kết hợp khoảng 50 g cà chua nghiền hoặc sốt cà chua nguyên chất đã nấu chín, không thêm đường, không chất bảo quản và ít natri.

- Có thể sử dụng một lượng nhỏ dầu ô liu để chế biến ở nhiệt độ thấp, giúp tăng khả năng hấp thu lycopene dạng cis.

Cách kết hợp này được cho là giúp giải phóng và tăng khả năng hấp thu lycopene, đồng thời hạn chế việc bổ sung những thành phần không có lợi cho gan.