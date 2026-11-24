Dinh dưỡng trẻ em đang đối mặt với một nghịch lý đáng chú ý: thừa cân, béo phì và thiếu vi chất có thể cùng tồn tại. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients tháng 10/2025, với dữ liệu thu thập trên 43.505 trẻ từ 6-17 tuổi trong giai đoạn 2024-2025, ghi nhận 20,7% trẻ thừa cân và 11,4% béo phì.

Ở chiều ngược lại, kết quả khảo sát SEANUTS II tại Việt Nam, được Viện Dinh dưỡng công bố trong thông cáo Ngày Vi chất dinh dưỡng năm 2026, cho thấy 31,1% trẻ từ 4-11,9 tuổi thiếu vitamin D và 60,8% có nồng độ kẽm huyết thanh thấp. Đáng chú ý, tỷ lệ thiếu máu ở trẻ từ 6-11 tháng tuổi là 38,6%.

Những con số trên cho thấy trẻ có thể được cung cấp nhiều năng lượng nhưng chưa chắc đã nhận đủ dưỡng chất cần thiết. Nói cách khác, ăn no hay tăng cân không đồng nghĩa với phát triển khỏe mạnh, cân đối.

PGS.TS. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng - Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng bức tranh dinh dưỡng trẻ em hiện nay không còn đơn thuần là câu chuyện thiếu ăn, thiếu năng lượng như trước. Thực tế phức tạp hơn khi trẻ có thể vừa thiếu chất, vừa thừa năng lượng. Trong cùng một cộng đồng, thậm chí một gia đình, có thể tồn tại đồng thời tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu vi chất và thừa cân, béo phì. Đây là biểu hiện của “gánh nặng kép về dinh dưỡng”.

Một trong những nguyên nhân nằm ở sự thay đổi của môi trường thực phẩm. Trẻ em ngày nay dễ tiếp cận nước ngọt có đường, trà sữa, bánh kẹo, thức ăn nhanh và các sản phẩm ăn vặt đóng gói. Những thực phẩm này thường giàu năng lượng nhưng nghèo vitamin, khoáng chất và chất xơ. Nếu xuất hiện thường xuyên trong khẩu phần, chúng có thể khiến trẻ nạp nhiều năng lượng nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu vi chất.

PGS.TS. Bác sĩ Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội; kiêm Trưởng khoa Dinh dưỡng và Tiết chế, Bệnh viện Phổi Trung ương, cũng nhấn mạnh tình trạng trẻ thừa cân, béo phì vẫn có thể thiếu vi chất dinh dưỡng, thường được gọi là “nạn đói tiềm ẩn”. Trẻ có thể dư thừa năng lượng từ đồ ngọt, thức ăn nhanh, thực phẩm tinh chế nhưng lại thiếu sắt, kẽm, canxi, vitamin D và các dưỡng chất cần thiết khác.

Theo bác sĩ Dũng, việc theo dõi sự phát triển của trẻ không nên chỉ dựa vào cân nặng mà cần quan tâm cả chiều cao và biểu đồ tăng trưởng. Ông lưu ý: “Ngoài cân nặng, chúng ta cần quan tâm đến chiều cao. Chiều cao quyết định chất lượng dinh dưỡng dài hạn và sự phát triển xương. Trẻ có cân nặng bình thường nhưng chiều cao chững lại là dấu hiệu thiếu hụt vi chất như canxi, vitamin D3, K2, kẽm. Chúng ta cần theo dõi biểu đồ tăng trưởng định kỳ. Chiều cao và cân nặng phải tăng dần theo tháng và nằm trong giới hạn an toàn. Cân nặng tăng quá nhanh hoặc đi ngang, đi xuống đều là dấu hiệu không tốt”.

Bên cạnh đó, thiếu vi chất còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe xương, khả năng miễn dịch, sự tập trung và trí nhớ. PGS.TS. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng phân tích: “Ví dụ, thiếu sắt không chỉ gây thiếu máu mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, trí nhớ, tốc độ xử lý thông tin, sự tỉnh táo trong học tập… Một đứa trẻ thiếu năng lượng hoặc thiếu vi chất thường có biểu hiện mệt mỏi, giảm khả năng chú ý, ít tham gia hoạt động học tập, giảm hứng thú khám phá và tương tác. Điều này cho thấy dinh dưỡng không chỉ là vấn đề ‘cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu’, mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng phát triển trí tuệ của trẻ”.

Bên cạnh chất lượng khẩu phần, lối sống ít vận động cũng góp phần làm tăng nguy cơ mất cân bằng dinh dưỡng. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển, thời gian trẻ sử dụng điện thoại, máy tính bảng, xem tivi ngày càng nhiều, trong khi thời gian vui chơi ngoài trời và hoạt động thể lực có thể bị thu hẹp. Kết quả là khi năng lượng nạp vào thường xuyên vượt quá năng lượng tiêu hao, nguy cơ tích lũy mỡ thừa và thừa cân, béo phì sẽ tăng lên.

Thói quen ít vận động, sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài có thể làm gia tăng nguy cơ mất cân bằng dinh dưỡng ở trẻ. (Ảnh: Pexels)

Tuy nhiên, theo PGS.TS. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, vấn đề không chỉ nằm ở lựa chọn thực phẩm của trẻ mà còn bắt nguồn từ thói quen và nhận thức của người lớn. Không ít phụ huynh vẫn xem việc trẻ bụ bẫm, tăng cân nhanh là dấu hiệu khỏe mạnh, cố gắng cho con ăn thật nhiều nhưng chưa chú trọng đầy đủ đến chất lượng bữa ăn.

Đồng quan điểm, PGS.TS. Bác sĩ Nguyễn Quang Dũng cho rằng, việc ép trẻ ăn quá nhiều đạm và chất béo có thể khiến hệ tiêu hóa quá tải, ảnh hưởng đến khả năng hấp thu và gây rối loạn tiêu hóa. Khẩu phần mất cân đối cũng có thể làm giảm hiệu quả hấp thu dưỡng chất. Bác sĩ lưu ý: “Ngoài ra, việc tự ý bổ sung canxi, sắt, kẽm với liều cao mà không có chỉ định của bác sĩ có thể gây cạnh tranh hấp thu giữa các vi chất, thậm chí khiến trẻ biếng ăn hơn”.

Thay vì chạy theo cân nặng hoặc tìm cách bổ sung thật nhiều dưỡng chất, phụ huynh cần quan tâm đến sự đa dạng của khẩu phần, thói quen ăn uống và quá trình tăng trưởng của trẻ. Chiều cao, cân nặng cần được theo dõi theo độ tuổi và biểu đồ tăng trưởng, thay vì chỉ nhìn vào một con số tại một thời điểm.