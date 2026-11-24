Theo Aju Press (Hàn Quốc), ngày 14/11/2026, câu chuyện về người đàn ông được gọi là A, chủ nhân của giải thưởng trong kỳ quay số thứ 340 của chương trình xổ số lương hưu Pension Lottery 720+, thu hút sự chú ý.

Trước đây, A thường chỉ mua vé Lotto. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy một đồng nghiệp mua xổ số lương hưu, anh bắt đầu tò mò và quyết định thử vận may.

Trong lần ghé một cửa hàng xổ số tại thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi, A mua một vé Lotto. Sau đó, anh dùng số tiền còn lại để mua thêm một bộ xổ số lương hưu gồm 5 vé. Đây mới là lần thứ hai người đàn ông thử sức với loại hình xổ số này.

Bất ngờ xảy ra khi A cùng đồng nghiệp kiểm tra kết quả trong giờ nghỉ tại công ty. Ban đầu, anh chỉ tìm thấy một tấm vé trong ví. Khi người đồng nghiệp dùng điện thoại kiểm tra, cả hai phát hiện tấm vé này trúng giải nhì.

Làm theo lời đồng nghiệp mua xổ số, người đàn ông Hàn Quốc bất ngờ trúng hơn 38 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Nghi ngờ giải nhất có thể nằm trong những tấm vé còn lại cùng bộ, người đồng nghiệp lập tức hỏi A về 4 tấm vé kia. Lúc này, người đàn ông mới nhớ ra mình đã để chúng trong ô tô.

A vội vàng đi kiểm tra và không khỏi sững sờ khi phát hiện mình đồng thời trúng giải nhất và giải nhì. Theo thể lệ, giải nhất của xổ số Pension Lottery 720+ được trao dưới hình thức 7 triệu won (khoảng 123 triệu đồng) mỗi tháng trong 20 năm. Trong khi đó, giải nhì nhận 1 triệu won (khoảng 17,6 triệu đồng) mỗi tháng trong 10 năm.

Như vậy, với một giải nhất và một giải nhì, tổng giá trị tiền thưởng người đàn ông nhận được lên tới 2,16 tỷ won, tương đương khoảng 38 tỷ đồng trước thuế.

Chia sẻ về vận may bất ngờ, A cho biết anh từng trải qua quãng thời gian khó khăn do tình hình kinh tế suy thoái. Vì vậy, chiến thắng này mang đến cho anh sự an ủi và thêm động lực để tiếp tục cố gắng.

Khi được hỏi dự định sử dụng khoản tiền thưởng ra sao, người đàn ông cho biết ưu tiên trước mắt là thanh toán các khoản vay. Dù vui mừng trước vận may hiếm có, anh cũng thừa nhận bản thân vẫn có chút tiếc nuối, khiến nhiều người tò mò về lý do đằng sau cảm xúc này.