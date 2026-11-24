Lá Lành Cafe là mô hình cà phê hướng nghiệp dành cho người tự kỷ, giúp các bạn có cơ hội bước ra bên ngoài lớp học. Qua những trải nghiệm tại quán, các bạn dần trau dồi được khả năng tự lập và trách nhiệm với công việc, từng bước hòa nhập với xã hội. Trong không gian ấm áp của quán, Hoàng Đạt (người trải nghiệm công việc tại quán) chào đón khách hàng với nụ cười tươi và câu nói thân thuộc “Lá Lành xin chào”.

Nhận được đơn hàng, em nhanh chóng lau rửa đồ đạc và bắt tay vào pha chế đồ uống cho khách. Từng ly nước được em cẩn thận mang ra, đặt ngay ngắn trên bàn của khách. Đó chính là công việc hằng ngày của Đạt khi tham gia hoạt động tại Lá Lành Cafe. Nhìn đôi tay Đạt thoăn thoắt trong mỗi thao tác khi pha chế, ít ai biết được rằng, phía sau sự thành thạo ấy là những tháng ngày em phải kiên nhẫn làm quen với từng đầu việc. Từng thao tác tưởng chừng rất đỗi quen thuộc lại chính là thành quả của quá trình Đạt học cách thích nghi, ghi nhớ và tự mình hoàn thành công việc.

Một góc của Lá Lành Cafe. Ảnh: htv.vn

Là người trực tiếp dẫn dắt, gắn bó với các bạn trong quá trình hoạt động tại quán, chị Đàm Thị Lan cho biết, mỗi bạn tự kỷ khi tham gia trải nghiệm đều có lộ trình hỗ trợ qua từng giai đoạn để các bạn dần thích nghi với hoạt động xã hội. Trong khoảng 3 tháng đầu tiên, các bạn được hỗ trợ làm quen, thích nghi với điều kiện và môi trường tại nơi làm việc. Những tháng tiếp theo, sự giám sát và hỗ trợ sẽ giảm dần để các bạn tự chủ hơn trong công việc. Như trường hợp của Đạt, sau khi được hướng dẫn và làm quen với công việc, em đã có nhiều thay đổi tích cực. Bước chân ra khỏi lớp học để làm quen với những công việc thường ngày là điều không dễ dàng đối với người tự kỷ, nhưng hiện tại, Đạt đã có thể tự chủ trong công việc của mình. Em biết cách chào đón khách ghé quán, biết pha chế nhiều loại nước uống phục vụ khách.

Sau hơn một năm thực hiện mô hình cà phê hướng nghiệp cho người tự kỷ, chị Đàm Thị Lan nhận thấy các bạn đều có khả năng làm việc, tuy nhiên, họ cần môi trường phù hợp và một người đồng hành tâm huyết ở những bước đầu. “Chúng tôi muốn tạo ra một không gian để các bạn trải nghiệm công việc thực tế, được "chạm nghề", được thử, được sai và từng bước tìm thấy khả năng, sở thích của mình”, chị Lan bày tỏ.