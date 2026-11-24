Đông đảo các em học sinh được phổ biến những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng. Ảnh: Phạm Ngọc

Theo đó, gần 500 học sinh được phổ biến những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng, cách nhận biết và phòng tránh các hành vi lừa đảo, bắt nạt, xâm hại trực tuyến. Cán bộ Công an xã cũng hướng dẫn học sinh cách xử lý tình huống nguy hiểm, tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy cơ mất an toàn và ứng xử văn minh trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, học sinh còn tham gia trò chơi tương tác trực tuyến với những câu hỏi, tình huống gần gũi. Hình thức vừa học vừa chơi tạo không khí sôi nổi, giúp các em củng cố kiến thức, nâng cao khả năng nhận diện và phòng tránh rủi ro khi sử dụng internet.