Theo Financial News, ngày 10/11/2026, đơn vị vận hành xổ số Donghaeng Lottery đã giới thiệu câu chuyện của người trúng giải nhất kỳ thứ 70 của loại vé số cào Speetto 2000 trên website chính thức.

Theo chia sẻ, người chồng được gọi là A có thói quen mua vé Lotto mỗi tuần một lần. Gần đây, anh liên tiếp nằm mơ thấy mình trúng giải nhất Lotto, sau đó lại mơ trúng giải nhất Speetto.

Ngày hôm sau, A kể lại những giấc mơ này cho vợ và cả hai cùng đến một điểm bán vé số.

A nhớ lại: "Bình thường tôi chỉ mua Lotto, nhưng hôm đó tình cờ nhìn thấy loại vé Speetto xuất hiện trong giấc mơ nên đã mua cả Lotto, Speetto 1000 và Speetto 2000, tổng cộng hết 20.000 won (khoảng 380.000 đồng)".

Tối hôm sau, hai vợ chồng ngồi bên bàn ăn, mở bộ vé Speetto 2000 và chia nhau cào, mỗi người giữ một nửa. Bất ngờ, tấm vé của A xuất hiện kết quả trúng giải nhất trị giá 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ đồng).

Quá sửng sốt, A lập tức đưa vé cho vợ xem. Ban đầu, người vợ cũng không thể tin vào kết quả này.

A cho biết vì hai vợ chồng đã mở cả bộ vé và chia nhau mỗi người một tấm nên anh nghĩ tấm vé còn lại của vợ có thể cũng trúng giải nhất. Hai người nhanh chóng kiểm tra và bất ngờ phát hiện tấm vé của người vợ cũng trúng giải thưởng tương tự.

Ảnh minh họa/Nguồn: Reuters

Theo Financial News, Speetto 2000 là loại vé số cào mà người chơi sẽ nhận được giải thưởng tương ứng khi hai hình biểu tượng may mắn trùng khớp. Giải nhất của loại vé này trị giá 1 tỷ won. Đặc biệt, nếu mua một bộ gồm hai tấm vé, trong trường hợp một tấm trúng giải nhất thì tấm còn lại cũng sẽ trúng giải nhất. Ở kỳ phát hành thứ 70, tổng cộng có 8 tấm vé trúng giải nhất.

A chia sẻ rằng đến nay hai vợ chồng vẫn chưa thể tin những điều xuất hiện trong giấc mơ lại trở thành hiện thực, mang đến cho họ vận may lớn đến vậy.

Anh cho biết bản thân vô cùng biết ơn và sẽ trân trọng may mắn này, đồng thời cố gắng sống chăm chỉ, tử tế hơn trong thời gian tới.

Về kế hoạch sử dụng tiền thưởng, A cho hay trước tiên hai vợ chồng sẽ thanh toán các khoản vay, số tiền còn lại sẽ được tính toán và lên kế hoạch sử dụng sau.