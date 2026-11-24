Vì sao ung thư phổi ít có triệu chứng sớm?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thượng Vũ, Trưởng Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao. Trong đó, thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu, có liên quan đến khoảng 80% số trường hợp ung thư phổi.

Điều đáng lo ngại là ung thư phổi thường được phát hiện muộn do giai đoạn đầu bệnh có thể không biểu hiện triệu chứng. Con người có hai lá phổi nên một khối u còn nhỏ, khoảng 2-3cm, đôi khi chưa gây ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Khi bệnh tiến triển, người mắc ung thư phổi có thể xuất hiện các triệu chứng như ho, khó thở, khạc đờm, đau ngực hoặc ho ra máu. Một số trường hợp chỉ được phát hiện khi ung thư đã di căn đến cơ quan khác, gây đau đầu, buồn nôn, nôn nếu di căn não hoặc đau xương khi di căn xương.

PGS Vũ cho biết, trong các triệu chứng hô hấp, ho là biểu hiện rất phổ biến nhưng cũng dễ bị bỏ qua nhất. Nhiều người thường nghĩ mình bị cảm lạnh, viêm họng nên tự mua thuốc điều trị hoặc chờ bệnh tự khỏi.

Trong khi đó, ho ra máu là dấu hiệu khiến người bệnh lo lắng và đi khám ngay nhưng triệu chứng này không phổ biến ở bệnh nhân ung thư phổi. Theo chuyên gia, chỉ khoảng 5-10% số người mắc ung thư phổi có biểu hiện ho ra máu.

Vì vậy, người dân không nên chờ đến khi ho ra máu mới đi khám. Điều quan trọng là nhận biết sự thay đổi bất thường của triệu chứng hô hấp, đặc biệt khi tình trạng ho kéo dài hơn bình thường.

PGS Vũ (bên trái) thực hiện thủ thuật nội soi phế quản siêu âm sinh thiết. Ảnh: BSCC

Thông thường, một đợt ho do cảm cúm có thể kéo dài khoảng một tuần. Nếu ho dai dẳng trên 2 tuần, không có dấu hiệu thuyên giảm hoặc tái diễn nhiều lần, người bệnh nên đến cơ sở y tế kiểm tra, thay vì chủ quan tự điều trị tại nhà.

Đặc biệt, người hút thuốc lá, người có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi cần cảnh giác hơn. Đây là những nhóm có nguy cơ cao, cần đi khám sớm khi xuất hiện triệu chứng hô hấp bất thường.

Cần tầm soát đúng đối tượng

Theo PGS Vũ, khi người bệnh đã xuất hiện triệu chứng và đến khám, nhiều trường hợp ung thư phổi đã ở giai đoạn muộn. Hiện nay, khoảng 80% số bệnh nhân ung thư phổi đến khám khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển.

Ở giai đoạn 3, 4, các phương pháp điều trị vẫn có thể được áp dụng nhưng hiệu quả thường không bằng khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn 1, 2. Nếu phát hiện sớm, người bệnh có thể được phẫu thuật loại bỏ khối u, mở ra cơ hội điều trị triệt căn.

Do đó, bên cạnh việc đi khám khi có triệu chứng bất thường, tầm soát ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao đóng vai trò quan trọng.

Việc tầm soát được thực hiện ở những người chưa có biểu hiện bệnh nhằm phát hiện tổn thương từ giai đoạn sớm. Phương pháp được sử dụng là chụp CT lồng ngực liều thấp.

Theo PGS Vũ, nhóm cần đặc biệt quan tâm là người hút thuốc lá lâu năm, nhất là người trên 50 tuổi, có tiền sử hút thuốc với mức độ và thời gian đáng kể. Chẳng hạn, người hút một bao thuốc mỗi ngày trong 20 năm có mức phơi nhiễm thuốc lá tương đương 20 bao/năm.

Ngoài ra, tiền sử gia đình có người mắc ung thư phổi cũng là yếu tố cần được lưu ý. Đáng chú ý, tại châu Á, ung thư phổi vẫn xuất hiện ở những người không hút thuốc, trong đó có nhiều phụ nữ.

Nhóm phụ nữ không hút thuốc nhưng có người thân trong gia đình mắc ung thư phổi cũng cần được quan tâm đánh giá nguy cơ, thay vì cho rằng không hút thuốc đồng nghĩa với không mắc bệnh.

Một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm nguy cơ ung thư phổi là bỏ thuốc lá. Theo PGS Vũ, bỏ thuốc ở bất kỳ thời điểm nào cũng mang lại lợi ích cho sức khỏe. Điều quan trọng là người hút thuốc cần quyết tâm từ bỏ lâu dài, không nên nghĩ rằng đã hút nhiều năm thì bỏ thuốc cũng không còn ý nghĩa.