Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng còn đủ can đảm để bước vào một mối quan hệ mới. Là phụ nữ đã có con riêng, điều tôi lo lắng không chỉ là tìm được người đàn ông yêu thương mình, mà còn phải gặp được người có thể chấp nhận và đối xử tử tế với con gái nhỏ.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kết thúc vì chồng cũ thường xuyên rượu chè, vô tâm và có những hành vi khiến tôi tổn thương. Sau nhiều lần cố gắng níu giữ nhưng không có kết quả, tôi quyết định ly hôn, một mình nuôi con. Những ngày tháng sau đó tuy vất vả nhưng tôi dần quen với cuộc sống chỉ có hai mẹ con, cũng không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện tình cảm.

Cho đến một ngày, được bạn bè khuyên nhủ, tôi thử mở lòng bằng cách tham gia một nhóm mai mối trên mạng xã hội. Tại đây, tôi quen một người đàn ông tên Minh, hơn tôi vài tuổi, giới thiệu bản thân đang làm công nhân, cuộc sống khá giản dị.

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Lần đầu gặp mặt, Minh đến quán cà phê bằng một chiếc xe bình thường, ăn mặc đơn giản và nói chuyện rất chân thành. Anh không hỏi quá sâu về cuộc hôn nhân cũ của tôi, cũng không tỏ vẻ khó chịu khi biết tôi có một cô con gái nhỏ. Ngược lại, anh còn chủ động hỏi thăm bé, quan tâm đến công việc và cuộc sống của hai mẹ con.

Sau vài lần gặp gỡ, tôi cảm nhận Minh là người đàn ông khá ấm áp. Anh thường nhắn tin hỏi han, thỉnh thoảng mua đồ ăn cho con gái tôi, thậm chí còn kiên nhẫn ngồi chơi cùng bé mỗi khi chúng tôi đi ăn. Có lần, con gái tôi bị sốt, Minh còn chủ động hỏi thăm cả đêm, khiến tôi thực sự cảm động.

Dần dần, anh không giấu giếm tình cảm mà thẳng thắn nói muốn nghiêm túc tìm hiểu và hy vọng một ngày nào đó tôi có thể trở thành vợ mình. Tuy nhiên, tôi vẫn nhiều lần từ chối. Không phải vì không có cảm tình với Minh, mà bởi tôi sợ con gái phải chịu thêm một lần tổn thương nếu mối quan hệ này không đi đến đâu. Tôi cũng không muốn vì sự cô đơn của bản thân mà vội vàng lựa chọn một người đàn ông khác.

Minh hiểu điều đó nhưng vẫn kiên trì. Anh nói không cần tôi trả lời ngay, chỉ mong có cơ hội chứng minh rằng mình thật lòng với hai mẹ con. Cho đến một cuối tuần, Minh ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà để gặp một người rất quan trọng. Ban đầu, tôi khá bất ngờ, thậm chí có chút hồi hộp vì nghĩ anh muốn giới thiệu mình với gia đình. Nhưng khi chiếc xe dừng trước một căn biệt thự rộng lớn nằm sát bờ biển, tôi gần như không tin vào mắt mình.

Ngôi nhà có thiết kế sang trọng, sân vườn rộng rãi, phía trước là khoảng biển xanh trải dài. Nhìn cách bài trí và quy mô nơi này, tôi hiểu rằng cuộc sống của Minh hoàn toàn không giản dị như những gì anh từng kể. Lúc ấy, anh mới thú nhận sự thật: Minh là chủ tịch một công ty truyền thông có tiếng.

Khi tham gia buổi xem mắt, anh đã cố tình giấu thân phận, chỉ muốn xuất hiện như một người đàn ông bình thường để tìm hiểu đối phương. Anh sợ sự giàu có sẽ khiến người khác chú ý đến tài sản thay vì con người mình. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là người anh muốn giới thiệu hôm ấy không phải bố mẹ hay người thân, mà là cô con gái nhỏ của anh.

Minh kể, vợ cũ đã qua đời khi con gái mới tròn 1 tuổi. Từ đó, anh vừa làm bố vừa cố gắng bù đắp cho con bằng tất cả những gì mình có. Dù được chăm sóc đầy đủ, cô bé vẫn luôn thiếu vắng tình yêu thương của mẹ. Có những lần nhìn thấy bạn bè được mẹ đưa đón, con cũng buồn bã hỏi bố bao giờ mình mới có mẹ.

Anh thừa nhận lý do giấu thân phận còn xuất phát từ mong muốn tìm được một người phụ nữ thực sự phù hợp với con. Anh không cần một người chỉ yêu mình, mà cần một người có thể chấp nhận cả quá khứ và trách nhiệm làm cha của anh.

Khi cô bé chạy từ trong nhà ra, tôi càng bất ngờ hơn. Con bé khá dạn dĩ, vừa gặp đã nắm lấy tay tôi, ríu rít hỏi han rồi kéo tôi vào phòng khoe những món đồ chơi yêu thích. Biết tôi có con gái, bé còn vui vẻ nói rằng mình rất muốn có em để cùng chơi đùa. Trước lúc tôi ra về, cô bé bất ngờ ôm lấy chân tôi, ngước đôi mắt long lanh rồi năn nỉ: "Cô ở lại làm mẹ của con nhé! Con muốn có mẹ lắm".

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Nghe câu nói ấy, tôi không khỏi nghẹn lòng. Tôi nhìn sang Minh, thấy anh cũng đang cố giấu sự xúc động. Hóa ra, phía sau vẻ ngoài của một người đàn ông thành đạt là một người bố đã âm thầm nuôi con suốt nhiều năm và luôn mong con có được một mái ấm trọn vẹn.

Trên đường về, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể chỉ vì thương cô bé mà lập tức quyết định kết hôn. Hôn nhân còn cần tình yêu, sự tin tưởng và cả trách nhiệm lâu dài. Tôi cũng phải nghĩ đến cảm xúc của con gái mình, bởi nếu bước vào gia đình mới, con sẽ có thêm một người bố và một người chị.

Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, trò chuyện thẳng thắn với Minh về cách nuôi dạy con, tài chính và cuộc sống sau hôn nhân, tôi nhận ra anh không chỉ có điều kiện kinh tế mà còn là người biết quan tâm, có trách nhiệm. Anh cũng luôn tôn trọng con gái tôi, chưa bao giờ xem bé là gánh nặng hay đòi hỏi tôi phải lựa chọn giữa anh và con.

Cuối cùng, tôi đã đồng ý lời cầu hôn của Minh. Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị cho đám cưới. Nghĩ đến việc sắp tới mình sẽ trở thành mẹ của hai đứa trẻ, tôi vừa hồi hộp vừa có chút lo lắng. Tôi hiểu rằng tình cảm không thể chỉ đến từ một lời hứa hay một đám cưới, mà cần được vun đắp bằng sự kiên nhẫn mỗi ngày.

Tôi không dám chắc mình sẽ trở thành người mẹ kế hoàn hảo, nhưng tôi muốn hai đứa trẻ hiểu rằng, dù không cùng huyết thống, các con vẫn có thể yêu thương và xem nhau như người thân trong một gia đình. Sau những tổn thương đã qua, tôi hy vọng lần này mình và các con đều có thể tìm thấy một mái ấm thật sự bình yên.

Tâm sự từ nhatgiang…@gmail.com