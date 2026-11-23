Đằng sau sự tiện lợi và hương vị hấp dẫn của đồ ăn đóng gói là những nguy cơ đối với cân nặng, chuyển hóa và thói quen ăn uống của trẻ. Ảnh: Unsplash.

Một gói snack, chiếc xúc xích hay hộp nước trái cây đóng sẵn có thể giúp cha mẹ nhanh chóng chuẩn bị bữa phụ cho con. Tuy nhiên, nếu những thực phẩm này xuất hiện thường xuyên trong khẩu phần, trẻ có nguy cơ hình thành khẩu vị kém lành mạnh, thừa cân nhưng vẫn thiếu hụt dưỡng chất cần thiết.

Lệch khẩu vị, tăng nguy cơ thừa cân

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt, khoa Khám, tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng, cho biết thực phẩm siêu chế biến là nhóm sản phẩm trải qua nhiều công đoạn công nghiệp, thường chứa các thành phần ít được sử dụng trong chế biến tại gia đình như chất tạo ngọt, tạo màu, hương liệu, chất nhũ hóa, chất bảo quản, chất điều vị hoặc các dạng tinh chế của đường, tinh bột, chất béo và đạm.

Nhóm thực phẩm này không chỉ gồm mì ăn liền, xúc xích, bánh kẹo, nước ngọt, snack mà còn có nhiều sản phẩm được quảng cáo dành riêng cho trẻ em như ngũ cốc ăn sáng có đường, sữa chua uống, nước trái cây đóng hộp, bánh quy bổ sung canxi hay kẹo dẻo vitamin.

Đáng chú ý, những thông điệp như "giàu dinh dưỡng", "bổ sung vitamin", "tăng chiều cao" trên bao bì có thể khiến cha mẹ yên tâm lựa chọn mà bỏ qua thành phần thực tế. Nhiều sản phẩm vẫn chứa lượng đường, muối hoặc chất béo cao, trong khi không cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết.

Theo chuyên gia này, trẻ em là nhóm dễ chịu ảnh hưởng bởi thực phẩm siêu chế biến do vị giác vẫn đang trong quá trình hình thành. Khi thường xuyên ăn những món quá ngọt, mặn, béo hoặc có hương vị đậm, trẻ dễ quen với vị mạnh, từ đó giảm hứng thú với thực phẩm tự nhiên như rau xanh, trái cây, cá, trứng và các món ăn gia đình.

Đây cũng là lý do nhiều trẻ chê cơm nhà nhạt, không thích ăn rau nhưng lại hào hứng với xúc xích, gà rán, mì ăn liền hay bánh snack.

Nếu những thực phẩm này thường xuyên thay thế bữa ăn lành mạnh, trẻ dễ tiêu thụ dư thừa năng lượng, làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa. Tình trạng này càng đáng lo ngại khi trẻ ít vận động, ngủ không đủ giấc và dành nhiều thời gian trước màn hình.

Không chỉ gây nguy cơ thừa cân, thực phẩm siêu chế biến còn có thể khiến trẻ quen vị ngọt, mặn, béo và dần mất hứng thú với thực phẩm tự nhiên. Ảnh: Unsplash.

Ngoài ra, việc tiêu thụ thường xuyên bánh kẹo, nước ngọt và đồ uống nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ sâu răng. Các món ăn nhanh, mì ăn liền, snack thường ít chất xơ, nếu thay thế rau củ và trái cây trong khẩu phần có thể góp phần gây táo bón.

Đáng lưu ý, trẻ tăng cân không đồng nghĩa với được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Khẩu phần nhiều thực phẩm giàu năng lượng nhưng thiếu thực phẩm tươi vẫn có thể khiến trẻ thiếu sắt, kẽm, vitamin D, canxi và các vi chất cần thiết cho quá trình phát triển.

Ưu tiên thực phẩm tươi trong bữa ăn của trẻ

Theo chuyên gia, cha mẹ không cần cấm tuyệt đối mọi thực phẩm đóng gói nhưng không nên để chúng trở thành lựa chọn thường xuyên, thay thế bữa chính hoặc bữa phụ của trẻ.

Phụ huynh cần tập thói quen đọc nhãn dinh dưỡng, chú ý lượng đường, muối, chất béo bão hòa, năng lượng và danh sách thành phần. Một sản phẩm quảng cáo "từ trái cây thật" vẫn có thể chứa nhiều đường, ít chất xơ hơn trái cây nguyên quả; bánh bổ sung vitamin cũng không thể thay thế bữa ăn đa dạng.

Thực phẩm tươi, ít chế biến nên là nền tảng trong khẩu phần hàng ngày. Bữa ăn của trẻ cần có tinh bột, thực phẩm giàu đạm, rau xanh và chất béo phù hợp. Bữa phụ có thể lựa chọn trái cây tươi, sữa hoặc sữa chua ít đường, khoai, ngô, trứng và các món ăn đơn giản tự chuẩn bị.

Với trẻ đã quen ăn đồ chế biến sẵn, cha mẹ nên giảm dần tần suất, khẩu phần, hạn chế tích trữ bánh kẹo, nước ngọt trong nhà và thay thế bằng những lựa chọn lành mạnh hơn.