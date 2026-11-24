Tám thập niên đã trôi qua, lời căn dặn ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, không chỉ là phương châm xây dựng đời sống tinh thần mà còn là định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước. Trong kỷ nguyên mới, khi sức mạnh quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực vật chất, văn hóa càng phải trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực đưa dân tộc vươn tới tương lai.

Tranh cổ động minh hoạ bài viết. Nguồn: Internet.

Từ tầm nhìn đến sức mạnh nội sinh của dân tộc

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24/11/1946 là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam. Trong hoàn cảnh đất nước mới giành được độc lập, vận mệnh dân tộc đứng trước những thử thách cam go, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt văn hóa vào vị trí dẫn đường cho quốc dân thể hiện tầm nhìn chiến lược về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc. Đó không phải là một lời hiệu triệu mang tính tinh thần đơn thuần, mà là sự khẳng định văn hóa phải tham gia định hướng nhận thức, bồi dưỡng nhân cách, hun đúc lòng yêu nước và khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Nhìn lại chặng đường 80 năm, có thể thấy tư tưởng ấy đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng. Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, Nghị quyết số 03-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII năm 1998 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đến Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị Trung ương 9 khóa XI năm 2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nhận thức về vai trò của văn hóa ngày càng được bổ sung, phát triển toàn diện.

Thực tiễn chứng minh, văn hóa chính là sức mạnh giúp dân tộc Việt Nam vượt qua những biến động lịch sử, giữ vững bản sắc và củng cố ý chí độc lập, tự chủ. Một dân tộc có thể còn khó khăn về vật chất, nhưng nếu có nền tảng văn hóa vững chắc, có lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên thì vẫn có sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh, kiến tạo tương lai.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, ý nghĩa của tư tưởng “văn hóa soi đường” càng trở nên rõ nét. Sự giao lưu giữa các nền văn hóa mở ra cơ hội tiếp thu tinh hoa nhân loại, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức trong bảo vệ bản sắc dân tộc. Không gian mạng, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi phương thức sáng tạo, tiếp nhận và lan tỏa các giá trị văn hóa. Những sản phẩm văn hóa tích cực có thể đến với hàng triệu người chỉ trong thời gian ngắn, nhưng thông tin sai lệch, nội dung độc hại và những xu hướng lệch chuẩn cũng có khả năng tác động sâu rộng đến nhận thức, lối sống, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Bởi vậy, bảo vệ bản sắc không có nghĩa là khép kín hay đứng ngoài dòng chảy hiện đại. Một nền văn hóa có sức sống phải biết kế thừa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nhân loại và không ngừng sáng tạo những giá trị mới. Bản sắc không chỉ nằm trong di sản, lễ hội, phong tục hay trang phục truyền thống, mà còn được thể hiện trong bản lĩnh, cốt cách, đạo đức và cách ứng xử của con người Việt Nam hôm nay.

Đặc biệt, ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, tạo dấu mốc quan trọng trong việc xác lập tầm nhìn chiến lược cho sự nghiệp phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết khẳng định văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu để các giá trị văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Điểm cốt lõi của tư duy này là đặt con người vào vị trí trung tâm của phát triển. Xây dựng con người Việt Nam toàn diện phải gắn với bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, tinh thần tự chủ, tự cường và khát vọng cống hiến. Các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam phải trở thành nền tảng để hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn, văn minh, hiện đại.

Những mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của Nghị quyết số 80-NQ/TW cho thấy văn hóa không chỉ được nhìn nhận như một lĩnh vực cần bảo tồn, mà còn là nguồn lực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. Mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030, hướng tới 9% GDP vào năm 2045, cùng định hướng hình thành các thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, mở ra không gian phát triển mới cho sáng tạo, nghệ thuật và kinh tế tri thức.

Biến khát vọng thành hành động

Một chủ trương đúng đắn chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong đời sống. Đây cũng là yêu cầu nổi bật đặt ra sau 80 năm thực hiện tư tưởng “văn hóa soi đường”. Tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh ba chuyển dịch lớn trong tư duy phát triển văn hóa: từ coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần, trụ cột phát triển và động lực tăng trưởng mới; từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển đồng thời trong không gian thực và không gian số; từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo.

Đó là những chuyển dịch có ý nghĩa quan trọng, bởi nếu chỉ dừng lại ở việc gìn giữ những giá trị đã có mà thiếu sáng tạo, văn hóa sẽ khó tạo được sức sống mới. Di sản phải được đánh thức bằng tri thức, công nghệ và những phương thức khai thác phù hợp; các giá trị truyền thống phải được chuyển hóa thành sản phẩm có sức hấp dẫn, vừa phục vụ đời sống tinh thần, vừa tạo sinh kế cho cộng đồng.

Từ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Dao đỏ ở Lâm Bình, Tuyên Quang, có thể thấy rõ mối quan hệ giữa bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế. Những hoa văn được lưu giữ qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ không chỉ là dấu ấn bản sắc, mà còn có thể trở thành sản phẩm phục vụ du lịch, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Khi người dân có thể sống được bằng nghề truyền thống, di sản sẽ không còn chỉ tồn tại trong ký ức hay không gian trưng bày, mà tiếp tục hiện diện sinh động trong đời sống.

Tuy nhiên, để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển, cần nhìn thẳng vào những hạn chế. Tại phiên họp ngày 13/7/2026, bên cạnh những kết quả bước đầu trong triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, các khoảng trống về sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa của giá trị văn hóa tích cực trên môi trường số; năng lực chuyển hóa di sản thành dữ liệu, tri thức số và tài sản trí tuệ; khả năng sáng tạo sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc gia; thể chế và hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa đã được chỉ rõ. Đáng chú ý, sau sáu tháng triển khai, 100% địa phương đã hoàn thành chương trình hành động, nhưng mới có 16/22 ngành và cơ quan Trung ương hoàn thành; ngân sách dành cho văn hóa mới đạt khoảng 1,5% tổng chi ngân sách nhà nước, thấp hơn mức tối thiểu 2% mà Nghị quyết đặt ra.

Những con số ấy cho thấy khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn vẫn cần được thu hẹp bằng quyết tâm chính trị, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Chuyển từ tư duy quản lý văn hóa sang kiến tạo phát triển không chỉ là thay đổi cách diễn đạt, mà phải thể hiện bằng việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản, khuyến khích sáng tạo và tạo điều kiện để người dân, nghệ sĩ, doanh nghiệp văn hóa phát huy năng lực. Hiệu quả phát triển văn hóa cần được đánh giá bằng sản phẩm, giá trị và tác động thực tế đối với xã hội, chứ không chỉ bằng số lượng đề án, chương trình hay tỷ lệ số hóa.

Quan trọng hơn, văn hóa phải bắt đầu từ những điều gần gũi nhất trong đời sống. Tại Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam tối 13/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sức mạnh dân tộc không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực quốc phòng, mà trước hết còn được định hình bởi chiều sâu văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và phẩm giá con người cùng khát vọng vươn lên. Việc bảo tồn di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám gắn với đưa giá trị đạo học vào học đường, mở rộng cơ hội học tập bình đẳng và xây dựng văn hóa học tập suốt đời chính là cách làm cho truyền thống trở thành nguồn lực của hiện tại và tương lai.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 ở phường Ba Đình, Hà Nội, ngày 14/11/2026, yêu cầu làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống tiếp tục được nhấn mạnh. Những giá trị yêu nước, nhân ái, trọng nghĩa tình và đoàn kết phải được nuôi dưỡng trong từng gia đình, khu dân cư, nhà trường và cơ quan. Nhà văn hóa ở cơ sở không nên chỉ là nơi tổ chức hội họp, mà cần trở thành không gian cộng đồng để người dân gặp gỡ, đọc sách, giao lưu, sinh hoạt văn nghệ, thể thao và cùng nhau vun đắp đời sống tinh thần.

Suy cho cùng, văn hóa không phải điều gì xa xôi, càng không chỉ hiện diện trong những công trình đồ sộ hay sự kiện lớn. Văn hóa nằm trong cách ứng xử có trách nhiệm của mỗi người, trong sự trung thực của người cán bộ, đạo đức của người thầy, lương tâm của người làm nghề, tình yêu thương trong gia đình và tinh thần sẻ chia giữa cộng đồng. Một xã hội phát triển không thể chỉ có những con đường rộng hơn, những tòa nhà cao hơn hay những con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn phải có những con người tử tế hơn, có tri thức, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Tám mươi năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” tiếp tục soi sáng con đường phát triển của dân tộc. Nhưng trong kỷ nguyên mới, ánh sáng ấy cần được chuyển hóa thành hành động, thành thể chế, nguồn lực, sản phẩm sáng tạo và những chuẩn mực tốt đẹp trong đời sống. Khi văn hóa thực sự thấm sâu vào mọi lĩnh vực, khi con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là trung tâm thụ hưởng các giá trị văn hóa, đất nước sẽ có thêm sức mạnh nội sinh để phát triển nhanh, bền vững và khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa văn hóa trở thành ngọn đuốc soi đường cho dân tộc vững bước đi tới tương lai.

V.X.B